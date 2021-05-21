Назвали ще одну негативну дію алкоголю на здоров'я

Алкоголь може мати практично негайну негативну дію на серцевий ритм. Однак багато людей й далі вважають, що алкоголь в невеликих дозах корисний для серця.

Лікарі давно чують скарги пацієнтів на те, що приймання алкоголю провокує у них нападу фібриляції шлуночків (миготливої ​​аритмії) – небезпечного виду порушення серцевого ритму. Однак цей феномен дуже складно вивчати, тому що зв'язок між цими явищами потрібно вивчати в реальному часі. Тобто, "вистежити" аритмію потрібно відразу після того, як людина випила.

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Як відбувалося дослідження

Нове дослідження стало першим у своєму роді. Його автори змогли об'єктивно підтвердити, що напади миготливої ​​аритмії пов'язані з вживанням алкоголю.

У дослідженні взяли участь 100 пацієнтів в середньому віці 64 роки з тимчасовою миготливою аритмією. Тобто, порушення ритму у них були постійними. Учасники носили кардіомонітори, які фіксували їхній серцевий ритм. Їх просили включати цей прилад перед вживанням алкоголю. Рівень алкоголю в крові постійно контролював інший сенсор.

Вплив алкоголю на серце

Дослідження показало:

Навіть один стакан вина або пива пов'язані зі збільшенням ризику нападу миготливої ​​аритмії у два рази протягом чотирьох годин після випивки.

Приймання двох і більше порцій алкоголю (одна порція – еквівалент 10 грамів чистого спирту) збільшували цей ризик в три рази.

За чотири тижні дослідження напади миготливої ​​аритмії були зафіксовані у 56 осіб. Виявилося, що збільшення концентрації алкоголю в крові на кожні 0,1% підвищує ризик нападу на 40% на 12 годин.