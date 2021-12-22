Назвали ще одну вагому причину почати займатися спортом
Джерело:EurekAlert
Вчені показали, що прості фізичні вправи можуть захистити від неалкогольної жирової хвороби печінки та її найчастішого "попутника" – цукрового діабету другого типу.
Згідно з даними, неалкогольну жирову хворобу печінки має кожна четверта людина. Зазвичай недуга має безсимптомний характер.
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Відсутність лікування може повільно призводити до цирозу печінки, діабету та серцево-судинних патологій. Дисбаланс між споживанням та витрачанням енергії розглядається як провідна причина хвороби — відкладення жиру порушує функцію мітохондрій, призводячи до інсулінорезистентності та запалення.
Науковці з Німеччини простежили наслідки жирної дієти на печінку та скелетні м'язи на моделях мишей,
Частина гризунів регулярно бігала в колесі, інші вели малорухливий спосіб життя. Після 6 місяців втручання науковці досліджували печінку та м'язи тварин на предмет змін транскриптому та мітохондріального протеому, ліпідного складу та функції мітохондрій.
Як вберегтися від жирової хвороби печінки
- Результати показали, що тренування регулюють важливі для розщеплення глюкози та фруктози ферменти в печінці, а на додаток ще й впливають на метаболізм мітохондріального пірувату.
- Як наслідок, у печінці накопичується менше жиру та специфічних ліпідів, покращується контроль за рівнем глюкози та знижується метаболічний стрес.
Фізична активність регулює безліч цілей та метаболічних шляхів, на які не вдається вплинути монотерапією,
– розповіла авторка роботи Кора Вейгерт.
Проти цієї недуги немає лікування
Нині для лікування жирової хвороби печінки не існує специфічної терапії. Всім пацієнтам рекомендують змінювати спосіб життя, а особливо харчування та фізичну активність.
Чи зможуть вчені зможуть використовувати нові біомаркери для розробки цільової терапії, поки що невідомо. Але наразі профілактика ожиріння печінки за допомогою спорту є найкращим інструментом для збереження здоров'я.