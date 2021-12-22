Назвали ще одну вагому причину почати займатися спортом

Вчені показали, що прості фізичні вправи можуть захистити від неалкогольної жирової хвороби печінки та її найчастішого "попутника" – цукрового діабету другого типу.

Згідно з даними, неалкогольну жирову хворобу печінки має кожна четверта людина. Зазвичай недуга має безсимптомний характер.

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Відсутність лікування може повільно призводити до цирозу печінки, діабету та серцево-судинних патологій. Дисбаланс між споживанням та витрачанням енергії розглядається як провідна причина хвороби — відкладення жиру порушує функцію мітохондрій, призводячи до інсулінорезистентності та запалення.

Науковці з Німеччини простежили наслідки жирної дієти на печінку та скелетні м'язи на моделях мишей,

Частина гризунів регулярно бігала в колесі, інші вели малорухливий спосіб життя. Після 6 місяців втручання науковці досліджували печінку та м'язи тварин на предмет змін транскриптому та мітохондріального протеому, ліпідного складу та функції мітохондрій.

Як вберегтися від жирової хвороби печінки

Результати показали, що тренування регулюють важливі для розщеплення глюкози та фруктози ферменти в печінці, а на додаток ще й впливають на метаболізм мітохондріального пірувату.

Як наслідок, у печінці накопичується менше жиру та специфічних ліпідів, покращується контроль за рівнем глюкози та знижується метаболічний стрес.

Фізична активність регулює безліч цілей та метаболічних шляхів, на які не вдається вплинути монотерапією,

– розповіла авторка роботи Кора Вейгерт.

Проти цієї недуги немає лікування

Нині для лікування жирової хвороби печінки не існує специфічної терапії. Всім пацієнтам рекомендують змінювати спосіб життя, а особливо харчування та фізичну активність.

Чи зможуть вчені зможуть використовувати нові біомаркери для розробки цільової терапії, поки що невідомо. Але наразі профілактика ожиріння печінки за допомогою спорту є найкращим інструментом для збереження здоров'я.