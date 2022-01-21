​​Назвали симптом коронавірусу, який рідко зустрічається у літніх людей

Вчені помітили, що коронавірус по-різному проявляється у людей різного віку.

Зокрема, вони зауважили, що поширений симптом зараження коронавірусом у літніх зустрічається рідше. Свої висновки опублікували дослідники з Королівського коледжу Лондона.

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Медики відстежували симптоми, що з'являються у інфікованих у перші 3 дні після позитивного тесту. Дані про них учасники дослідження записували за допомогою спеціального додатку. Спостереження тривали від квітня до жовтня 2020 року.

Як COVID-19 проявляється у старших людей

Дані зібрали, коли в країні переважав британський та вихідний уханьський штами коронавірусу. Інші мутації, такі як Дельта і Омікрон, тоді ще не поширилися.

Виявилося, що у різних вікових групах переважають свої симптоми.

Зокрема, для групи 16 – 39 років найчастішими ознаками COVID-19 виявилася втрата нюху, а також біль у грудях чи животі та задишка.

Пацієнти із коронавірусом у віці від 40 до 59 років скаржилися насамперед на постійний кашель. Тоді як втрату нюху та смаку фіксували рідше, але вони також зустрічалися.

Людей від 60, і особливо 80 років, найчастіше турбували:

біль у м'язах та грудях;

задишка;

діарея.

Симптоми для чоловіків та жінок також відрізняються

Вчені також виявили відмінності у симптомах чоловіків та жінок. Представники обох статей скаржаться на втрату нюху та біль у грудях чи животі. Однак у чоловіків задуху, знесилення та озноб виявляли частіше.

Нові штами внесли свої корективи

Як повідомили вчені, коли нові штами почали переважати над вихідним варіантом, набір симптомів став іншим.

Якщо раніше основними ознаками захворювання вважалися лихоманка, постійний кашель, втрата смаку та нюху, то з приходом нових варіантів найчастішими симптомами стали:

головний біль;

нежить;

біль у горлі та інше.



Симптоми Омікрону / Дані: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

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