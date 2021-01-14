Відмінною особливістю "британського" штаму коронавірусу є надзвичайно різке погіршення самопочуття. Він вважається небезпечнішим за свого попередника.

Новий штам коронавірусу виявили на початку грудня у Великобританії й до сьогоднішнього дня встиг не тільки викликати катастрофічно сильний спалах захворюваності там, а й поширитися в десятках країн, пише Express.

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Симптоми британського штаму коронавірусу

Основні симптоми британського штаму коронавірусу, за словами науковців, практично ті ж, як у його попереднього варіанту. Це підвищення температури, сухий кашель, головний біль, порушений нюх.

Але також медики назвали відмінні характеристики британського штаму COVID-19:

м'язовий біль, що викликає відчуття того ніби болять кістки;

вкрай сильна втома;

пухирці, які виникають на ногах;

порушення слуху.

Також фахівці звертають увагу на те, що нового штаму коронавірусу властиво проявлятися дуже швидкою зміною стану людини.

Симптоми британського штаму коронавірусу у дітей

Більшість хворих дітей також страждають від втоми та багато з них стають замкнутими. У немовлят спостерігаються часті напади істерики й плачу.

Більша частина інфікованих дітей (53%) скаржилися на головний біль. Разом з тим вони можуть відчувати й біль в животі. Тому лікарі рекомендують батькам питати у своїх дітей, чи не болить у них голова одночасно з дискомфортом в животі.

Ще одним симптомом є температура вище 37 градусів. Вона була майже у половини хворих британським штамом коронавірусу. Крім того, на наявність інфекції в організмі у дітей може вказувати хворе горло.



Новий штам коронавірусу: що варто знати / Інфографіка 24 каналу