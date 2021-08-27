Так, згідно з даними дослідження британських вчених, зараз повністю вакциновані люди становлять майже 30% позитивних випадків у Великій Британії. Тому важливо знати про симптоми недуги вже після вакцинації. Однак перебіг хвороби може істотно відрізнятися, а симптоми легко сплутати зі звичайною застудою.

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Хто найчастіше заражається

Варто знати, що нові випадки найчастіше трапляються серед молодшого населення. Зокрема, у вікових групах 18 – 35 років. Слідом за ними йдуть діти віком 0 – 18 років. Як відзначають дослідники, схильність цих вікових груп не виключає того, що старші люди не заражаються.

Однак в процентному співвідношенні після початку кампанії вакцинації, саме у молодих людей у Великій Британії найчастіше діагностується зараження коронавірусом після отримання двох дох щеплення.

Довідка. Велика Британія на п'ятому місці у світі за кількістю хворих на коронавірус.

Симптоми коронавірусу у вакцинованих

Професор Тім Спектор, провідний науковий співробітник програми ZOE COVID Study заявив, що їхні дані показують, що післявакцинальні інфекції набагато більше нагадують застуду, ніж грип. Тож ознаки коронавірусу дуже легко сплутати.

Ми знову закликаємо уряд додати до свого переліку нові симптоми, схожі на застуду, щоб допомогти громадськості і зафіксувати нові випадки,

– зазначив він.

Симптоми бувають виражені не сильно та основною ознакою залишається легке нездужання.