Назвали симптоми, які підвищують ризик смерті від коронавірусу

Відомо, що коронавірус викликає неврологічні симптоми у більшості пацієнтів з COVID-19 – від втрати нюху до інсульту. Міжнаціональне дослідження виявило потенційні групи ризику хворих, які можуть бути схильні до таких станів і підвищеного ризику смертності.

Як відбувалося дослідження

У дослідженні взяли участь понад 3,7 тисячі госпіталізованих пацієнтів з 13 країн Північної Америки, Європи, Азії та Африки. Всі вони проходили обстеження з березня по жовтень 2020 року на предмет неврологічних ускладнень, пов'язаних з коронавірусом. Середній вік пацієнтів склав 60 років.

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Які неврологічні симптоми найчастіше виникають

Результати показали, що неврологічні симптоми відчували 82% пацієнтів в цій групі. Ці ускладнення класифікували за двома типами симптомів: ті, про які розповіли самі пацієнти, і – діагностовані лікарями, такі як енцефалопатія або інсульт.

Найчастіше пацієнти скаржилися на головний біль – 37%.

Другим поширеним симптомом виявилася втрата нюху і смаку, про що повідомили 26% хворих.

Що стосується неврологічних станів, які були діагностовані медиками, то найбільш частим ускладненням виявилася енцефалопатія – дифузне ураження головного мозку і відмирання його клітин. Такий стан характеризується спутаним свідомістю і маренням.

Автори дослідження виявили, що певні демографічні групи мали підвищений ризик серйозних неврологічних ускладнень – це люди похилого віку, в першу чергу чоловіки, а також пацієнти, у яких в анамнезі були діагностовані неврологічні порушення.

Дослідження також показало, що пацієнти, у яких були клінічно діагностовані подібні ускладнення, схильні до високого ризику смертності від COVID-19 в порівнянні з хворими, які самі повідомляли про свої симптоми.

Наявність неврологічних ознак або синдромів з COVID-19 значно збільшувало ризик смерті під час госпіталізації. Ці спостереження підкреслюють важливість неврологічних проявів і їх потенційний вплив,

– йдеться в дослідженні.