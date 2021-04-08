Зниження зору або слуху окремо не збільшує ймовірність розвитку деменції. Їх одночасне ураження набагато небезпечніше.

У новому дослідженні взяли участь 6250 осіб у віці від 58 років до 101 року. Вчені спостерігали за ними протягом шести років. На початку дослідження учасники відповіли на питання про те, як вони оцінюють свій зір і слух. Кожні два роки вони проходили перевірку когнітивних здібностей.

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Деменція та втрата слуху й зору

На початку дослідження деменцію виявили ​​у 7,6% осіб з одночасним зниженням слуху і зору,

Через шість років – ще у 7,4% людей з цієї групи.

Водночас ослаблення слуху і зору окремо були пов'язані з розвитком деменції у 2,9% і 2,4% випадків відповідно за час спостереження.

Вчені провели розрахунки, враховуючи інші чинники ризику, які могли вплинути на ймовірність розвитку деменції в учасників дослідження (стать, соціальний стан, рівень освіти та інші).

Виявилося, що одночасне ураження зору і слуху пов'язано зі збільшенням ризику розвитку деменції у два рази в порівнянні з показниками інших людей. Зниження тільки зору або тільки слуху не було пов'язано з ростом ризику деменції.

Чому виникає зв'язок

Люди похилого віку зі зниженням тільки зору або тільки слуху зазвичай можуть підтримувати соціальні контакти, тому можуть бути не настільки ізольованими та пригніченими, як люди з ураженням обох почуттів,

– зазначили науковці.

Вони зазначили, що депресія та ізоляція вважаються факторами ризику деменції.