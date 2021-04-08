Назвали симптоми. які подвоюють ризик деменції

Джерело:Neurology
Зниження зору або слуху окремо не збільшує ймовірність розвитку деменції. Їх одночасне ураження набагато небезпечніше.
У новому дослідженні взяли участь 6250 осіб у віці від 58 років до 101 року. Вчені спостерігали за ними протягом шести років. На початку дослідження учасники відповіли на питання про те, як вони оцінюють свій зір і слух. Кожні два роки вони проходили перевірку когнітивних здібностей.
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Вчені провели розрахунки, враховуючи інші чинники ризику, які могли вплинути на ймовірність розвитку деменції в учасників дослідження (стать, соціальний стан, рівень освіти та інші).
Виявилося, що одночасне ураження зору і слуху пов'язано зі збільшенням ризику розвитку деменції у два рази в порівнянні з показниками інших людей. Зниження тільки зору або тільки слуху не було пов'язано з ростом ризику деменції.
Люди похилого віку зі зниженням тільки зору або тільки слуху зазвичай можуть підтримувати соціальні контакти, тому можуть бути не настільки ізольованими та пригніченими, як люди з ураженням обох почуттів,
– зазначили науковці.
Вони зазначили, що депресія та ізоляція вважаються факторами ризику деменції.