Назвали умови, при яких червоне м'ясо не шкодить серцю

Пісна яловичина здатна бути винятком зі стереотипу про шкідливий вплив червоного м'яса на здоров'я. Але для цього її потрібно їсти в помірних кількостях і дотримуватися здорової дієти.

Недавній метааналіз рандомізованих досліджень показав, що вплив червоного м'яса на фактори ризику серцево-судинних хвороб можуть залежати від супутнього раціону. Автори нового дослідження підтримують цю концепцію: вони вважають, що зі здоровим харчування м'ясо в помірних кількостях не піде на шкоду.

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Як відбувалося дослідження

Традиційно в середземноморській дієті мало червоного м'яса. Але оскільки це популярний продукт, від якого багато хто не хоче відмовлятися, вчені з Університету штату Пенсільванія вирішили дослідити вплив на здоров'я її поєднання з різними кількостями пісної яловичини. Пісним називають м'ясо з низьким вмістом жиру.

У новому дослідженні взяли участь 59 осіб. За час спостереження кожен з них змінив чотири дієти. Кожної дієти учасники дотримувалися по чотири тижні, між ними була перерва на тиждень. Вчені взяли у них аналізи крові перед початком дослідження і після завершення кожного дієтичного циклу.

Три з чотирьох варіантів харчування були середземноморською дієтою з додаванням різної кількості м'яса.

перший варіант передбачав вживання близько 15 грамів м'яса на день;

другий – 71 грам;

третій – 155 грамів (ця кількість пов'язана з ризиком хвороб серця);

контрольної дієтою була "стандартна американська дієта". Вона включала 52% вуглеводів, 33% жирів, 15% білків. Кількість м'яса в ній було близько 71 грама.

Безпечне червоне м'ясо

Всі три середземноморських дієти включали оливкову олію, як основне джерело жирів, від трьох до шести порцій фруктів і не менше шести порцій овочів. Все м'ясо в раціоні учасників дослідження було пісним.

Вчені фокусувалися на показниках рівня "шкідливого холестерину" і інших ліпідних маркерів ризику розвитку хвороб серця в крові учасників.

Дотримання будь-якого варіанту середземноморської дієти з м'ясом було пов'язано з нижчими показниками "поганого холестерину" в крові в порівнянні з показниками при вживанні "стандартної американської дієти".

Автори вважають, що їхнє дослідження показує важливість вживання здорової та збалансованої дієти.