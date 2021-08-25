Назвали вакцини, які втрачають ефективність після введення другої дози

Британські вчені вважають, що ефективність вакцин починає знижуватися після щеплення другою дозою. Мова йде про препарати Pfizer та AstraZeneca.

Чому знизилась ефективність вакцин поки невідомо

У новому досліджені вчені врахували дані (результати тестування) понад 1,2 мільйона учасників. Очікується, що реальний аналіз покаже менший захист, ніж клінічні випробування. До того ж вакцини не випробовувались проти нині домінуючого варіанту Дельта.

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Нові дослідження показують, що імунітет, який формують дві дози вакцин виробництва Pfizer та AstraZeneca, починає слабшати впродовж 6 місяців,

– йдеться в результатах дослідження.

Який захист гарантують вакцини

Вакцина Pfizer ефективна на 88% через місяць після введення другої дози, але вже через 5 – 6 місяців захист знижується до 74%.

Натомість вакцина AstraZeneca забезпечує 77% захист від інфекції через місяць після другої дози, проте через 4 –5 місяців захист знижується до 67%.

Як щодо інших вакцин

Вчені припустили, що при найгіршому сценарії взимку захист проти коронавірусу серед вакцинованих людей похилого віку може стати нижче 50%.

Наразі дослідження британських вчених охопило лише вакцини Pfizer та AstraZeneca. Про зниження ефективності інших вакцин при введені другої дози – не йдеться.

Втім, інше дослідження американських вчених показало, що ефективність вакцин проти коронавірусу виробництва Pfizer і Moderna впала з 91% до 66%. Причиною вважають домінування варіанту Дельта.

Що відомо про штам коронавірусу Дельта / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

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