Вакцини ефективні проти Дельти

Утім, усі три вакцини виявились ефективними у запобіганні госпіталізації та тяжкого перебігу коронавірусної хвороби навіть у разі інфікування штамом Дельта.

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Вакцини залишаються високоефективними у запобіганні госпіталізації та потраплянню до відділень невідкладної допомоги навіть за наявності нового штаму,

– зауважив віцепрезидент Інституту Регенштрайфа з даних та аналітики, автор дослідження.

Деталі дослідження

Мережа VISION проаналізувала понад 32 тисячі медичних звернень із 9 штатів впродовж літа 2021 року, коли Дельта був домінантним штамом.

Довідка: Мережа VISION фінансується CDC, включає 7 організацій, які надають та аналізують дані систем охорони здоров'я США, щоб вивчати ефективність вакцини проти COVID-19.

Науковці виявили, що невакциновані люди з COVID-19 у 5 – 7 разів частіше потребують госпіталізації або невідкладної допомоги.

Порівняння ефективності вакцин

Вони також проаналізували ефективність різних вакцин проти COVID-19. За результатами дослідження, у запобіганні госпіталізації:

Moderna показала ефективність на 95%,

Pfizer – на 80%,

Johnson & Johnson – на 60%.

У запобіганні потраплянню до відділень невідкладної допомоги:

Moderna ефективна на 92%,

Pfizer – на 77%,

Johnson & Johnson – на 65%.

Зверніть увагу! Дослідження також виявило, що ефективність вакцини нижча для людей, старших 75 років.

Висновок дослідження

Попри різну ефективність, усі вакцини забезпечують захист від коронавірусу і знижують ризик важкого перебігу хвороби.

Вчені вкотре нагадали, що вакцини проти COVID-19 – це потужний інструмент боротьби з пандемією.

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