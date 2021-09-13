Вакцини ефективні проти Дельти

Утім, усі три вакцини виявились ефективними у запобіганні госпіталізації та тяжкого перебігу коронавірусної хвороби навіть у разі інфікування штамом Дельта.

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Вакцини залишаються високоефективними у запобіганні госпіталізації та потраплянню до відділень невідкладної допомоги навіть за наявності нового штаму,
– зауважив віцепрезидент Інституту Регенштрайфа з даних та аналітики, автор дослідження.

Деталі дослідження

  • Мережа VISION проаналізувала понад 32 тисячі медичних звернень із 9 штатів впродовж літа 2021 року, коли Дельта був домінантним штамом.
  • Науковці виявили, що невакциновані люди з COVID-19 у 5 – 7 разів частіше потребують госпіталізації або невідкладної допомоги.

Порівняння ефективності вакцин

Вони також проаналізували ефективність різних вакцин проти COVID-19. За результатами дослідження, у запобіганні госпіталізації:

  • Moderna показала ефективність на 95%,
  • Pfizer – на 80%,
  • Johnson & Johnson – на 60%.

У запобіганні потраплянню до відділень невідкладної допомоги:

  • Moderna ефективна на 92%,
  • Pfizer – на 77%,
  • Johnson & Johnson – на 65%.

Висновок дослідження

Попри різну ефективність, усі вакцини забезпечують захист від коронавірусу і знижують ризик важкого перебігу хвороби.

Вчені вкотре нагадали, що вакцини проти COVID-19 – це потужний інструмент боротьби з пандемією.

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