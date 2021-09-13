Назвали вакцину, яка найкраще захищає від штаму Дельта: дослідження
Джерело:Інститут Регенштрайфа
Вакцина Moderna показала вищий рівень ефективності проти штаму коронавірусу Дельта. Вчені порівнювали дію трьох вакцин – Pfizer, Moderna та Johnson & Johnson.
Вакцини ефективні проти Дельти
Утім, усі три вакцини виявились ефективними у запобіганні госпіталізації та тяжкого перебігу коронавірусної хвороби навіть у разі інфікування штамом Дельта.
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Вакцини залишаються високоефективними у запобіганні госпіталізації та потраплянню до відділень невідкладної допомоги навіть за наявності нового штаму,
– зауважив віцепрезидент Інституту Регенштрайфа з даних та аналітики, автор дослідження.
Деталі дослідження
- Мережа VISION проаналізувала понад 32 тисячі медичних звернень із 9 штатів впродовж літа 2021 року, коли Дельта був домінантним штамом.
- Науковці виявили, що невакциновані люди з COVID-19 у 5 – 7 разів частіше потребують госпіталізації або невідкладної допомоги.
Порівняння ефективності вакцин
Вони також проаналізували ефективність різних вакцин проти COVID-19. За результатами дослідження, у запобіганні госпіталізації:
- Moderna показала ефективність на 95%,
- Pfizer – на 80%,
- Johnson & Johnson – на 60%.
У запобіганні потраплянню до відділень невідкладної допомоги:
- Moderna ефективна на 92%,
- Pfizer – на 77%,
- Johnson & Johnson – на 65%.
Висновок дослідження
Попри різну ефективність, усі вакцини забезпечують захист від коронавірусу і знижують ризик важкого перебігу хвороби.
Вчені вкотре нагадали, що вакцини проти COVID-19 – це потужний інструмент боротьби з пандемією.
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