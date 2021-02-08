Назвали ягоди, які знижують вплив ультрафіолету та рівень опіків шкіри

Дослідники стверджують, що вживання винограду стримує запалення і канцерогенну дію ультрафіолетових променів на шкіру.

Вчені з Медичної школи Алабами університету в Бірмінгемі вирішили дослідити, чи може активне споживання винограду захищати шкіру від канцерогенної дії ультрафіолетового випромінювання.

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Як проводилось дослідження

Вчені провели експерименти з 19 дорослими здоровими добровольцями зі світлою шкірою (I-III фототипи за шкалою Фітцпатрік).

Впродовж 2 тижнів вони щодня з'їдали по 75 грамів ліофілізованого порошку плодів винограду.

Робота показала, що пероральне споживання винограду надає систематичний позитивний вплив, враховуючи стримування запалення і "ремонт",

– заявив дерматолог Аллен Оук.

Вчені зауважили, що від захисного крему відмовлятися не варто. Але виноград може послугувати додатковим захистом від сонця.

Також вчені виявили, що місцеве нанесення екстракту зерен винограду, особливо багатого на поліфеноли, знижує "обгорання" під яскравим сонцем.

Речовини, які містяться у винограді

Плоди винограду багаті на поліфеноли, зокрема катехін і інші флавоноїди, елагову кислоту та інші дубильні речовини, а ще ресвератрол – сполуку, корисні властивості якої досліджують вже давно.