У всьому світі приблизно 50 мільйонів людей з деменцією. До факторів ризику розвитку цього захворювання серед іншого відносять нездорове харчування. Навіть шматочок ковбаси або бекону в щоденному раціоні значно підвищує ймовірність деменції в майбутньому.

Як відбувалося дослідження

Щоб оцінити зв'язок між вживанням різних видів м'яса з розвитком деменції, вчені проаналізували інформацію про стан здоров'я та харчові звички понад 493 тисяч англійців від 40 до 69 років. Дані включали результати опитувань з 2006 по 2010 роки про частоту споживання м'яса з шістьма варіантами відповідей від "ніколи" до "більш ніж один раз на день".

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За восьмирічний період спостереження в цій групі зареєстрували 2896 випадків деменції. В основному це були люди з низьким рівнем доходу та освітою, найчастіше чоловіки, як правило, курці з низькою фізичною активністю.

Багато учасників були носіями гена ApoE, який кодує білок аполіпопротеїн Е, який грає важливу роль в метаболізмі ліпідів. Відомо, що один з його варіантів "e4" збільшує ризик серцевих захворювань і деменції.

Оброблене м'ясо та деменція

Вчені порівняли ризик розвитку деменції у людей, які не їдять оброблене м'ясо або роблять це рідко з тими, хто їсть його регулярно. Вживання кожних додаткових 25 грамів (одного скибочки бекону або ковбаси) обробленого м'яса в день було пов'язано зі збільшенням ризику деменції на 44%.

Виявилося, що цей фактор ризику був однаково виражений як для людей з генетичною схильністю, так і без неї.