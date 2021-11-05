Нині у списку залишалися 3 кандидати з 6: Дмитро Самофалов (в.о. голови НСЗУ), Тетяна Бойко (заступниця голови НСЗУ) та Наталія Гусак (заступниця голови Чернівецької ОДА).

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Перші 2 кандидатури брали участь у попередньому конкурсі, який так і не було завершено. Відомо, що причиною скасування було те, що не всі охочі встигли зголоситися. До прикладу, Наталія Гусак, кандидатуру якої підтримує Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Журналісти підозрюють, що саме вона обійме посаду голови НСЗУ.

Хто така Наталія Гусак

Наталія Гусак – відома у Чернівецькій області громадська активістка та експертка програми "U-LEAD з Європою" у медичній сфері. До Чернівецької ОДА вона прийшла у команду нинішнього голови Сергія Осачука.

Чому НСЗУ досі без очільника

Попередній очільник МОЗ Максим Степанов двічі намагався "просунути" на посаду очільника НСЗУ "свою людину". Спершу він хотів поставити його без проведення конкурсу, але це привернуло увагу громадськості. Тож у травні він оголосив конкурс, який згодом проводився непрозоро. Тож відомство так і не отримало нового лідера.

Коли посаду міністра охорони здоров'я очолив Віктор Ляшко, на початку липня провели новий конкурс.

Тодішній в.о. голови НСЗУ Андрій Віленський відмовився від участі, посилаючись на купу справ у відомстві, які потрібно вирішити.

Тоді залишилися 2 кандидати на посаду: Тетяна Бойко та Вадим Арістов. Але у МОЗ не змогли визначитись з переможцем. У відомстві заявили, що Бойко та Арістову "було б складно та зарано" керувати НСЗУ.

Тим часом Андрій віленський написав заяву про свою відставку, рекомендувавши призначити на його місце свого заступника. Так і сталося. Поки що НСЗУ тимчасово очолює Дмитро Самофалов, професійні компетенції якого "викликають сумніви" у багатьох журналістів.

29 вересня НСЗУ оголосило новий конкурс, а 15 жовтня було оголошено список з 6 кандидатів.