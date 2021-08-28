Так, чисельність зайнятих жінок в Україні за 2020 рік скоротилась на 4%, хоча працюючих жінок на 10% менше, ніж чоловіків. До втрат спричинили певні тенденції. Про них розповіли аналітики під час презентації дослідження "Вплив коронакризи на ринок праці".

Увага Чому жінкам частіше пробачають невдалі жарти, ніж чоловікам

Чому так сталося, що пандемія вплинула більше на жінок

Концентрація жінок у секторах, які постраждали від карантинних обмежень більша

Так, жінки частіше втрачали роботу у торгівлі, сфері послуг та індустрії гостинності. Там зайнята кожна четверта працююча жінка (майже 70%). Це прямий наслідок карантинних обмежень на роботу закладів харчування, сфери краси тощо.

Закриття шкіл та дитсадків

Коронакриза вдарила по жінках у продуктивному для кар'єри віці. Родини, у яких є діти, мали додаткове навантаження через тимчасове закриття дитячих садків та шкіл під час локдаунів. Через що оплачувана робота матерів могла перейти на другий план.

Коронакриза прискорила процеси автоматизації

Є й непрямі наслідки коронакризи. Бізнес-процесам довелося швидко адаптуватись та трансформуватись. Людську фізичну працю могли замінювати машинами. Тож молоді та досвідчені жінки у всіх галузях економіки втратили роботу. Також можуть постраждати і офісні працівники.

Які професії найбільше постраждали

Також дослідники подивилися, де був найбільший спад у зайнятості серед жінок у 2020 році та хто ще втратив роботу через нову хвилю пандемії. Зокрема, це такі сфери:

керівництво та держслужба – мінус 7%;

дослідниці та інженерки – мінус 4,7%;

найпростіші професії – мінус 6,1%.

Довідка. Дослідження провели в межах Ініціативи з розвитку аналітичних центрів в Україні, яку виконує Міжнародний фонд "Відродження" у партнерстві з Ініціативою відкритого суспільства для Європи (OSIFE) за фінансової підтримки Посольства Швеції в Україні.