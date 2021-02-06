Названо найменш ефективні методи лікування акне

Чимало людей страждають від проблем зі шкірою. У пошуковиках є чимало статтей про те, "як швидко позбутися прищів у домашніх умовах". Але більшість цих методів є марними і ніколи не вилікують акне.

Дерматологиня Катерина Мельник підготувала перелік методів у боротьбі з акне, які ніколи не вилікують від "прищів".

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Які методи неефективні у боротьбі з акне

"Розпарювати обличчя над водяною банею, а потім давити все підряд"

Раніше косметологи використовували перед процедурою чистки обличчя вапоризатори, однак сьогодні це застарілий спосіб "розкрити пори".

Сучасними методами є прогресивні косметичні гідруючі гелі для розкриття пор, які не викликають подразнення та не підвищують чутливість шкіри.

Над каструлею з паром сидіти не треба, я вас прошу,

– написала лікарка.

Чистка обличчя кожного місяця

В період загострення акне чистка заборонена. Також це не є етапом лікування акне, а лише гігієнічною процедурою, що тимчасово покращить стан шкіри.

Протирати обличчя спиртом, календулою, маслом чайного дерева

"Цих засобів немає в міжнародних протоколах лікування акне. Бовтанки з аспірином, левоміцетином, саліциловим спиртом порушують флору, викликають антибіотикорезистентність, пересушують та, як результат, шкіра втрачає баланс", – наголосила Мельник.

Антибіотики

Місцеві антибіотики не призначаються в монотерапії, тому що викликають антибіотикорезистентність. Вони рекомендовані тільки в комбінації з іншими речовинами.

Системні антибіотики є в міжнародних протоколах, але, як показує практика, поки пацієнт вживає антибіотик – все добре, як тільки відмінили – бачимо загострення. Я не прихильник,

– зазначила лікарка.

Левомеколь мазь

"Багато хто використовує точково на прищі, дуже люблять її призначати хірурги. Але при акне вона недієва", – пояснила Катерина.



Чимало народних методів не допомагають вилікувати акне / Фото: Getty Images

Народні маски

Так, в інтернеті є чимало рецептів на зразок "лимонний сік + вівсянка + сметана", "господарське мило + сіль + мед + молоко". Однак медик наголошує, що продукти потрібно їсти, а прищі лікувати.

"Вмиватися дегтярним милом, протирати спиртом, нескінченно скуповувати скраби, зубні пасти, щоб зняти запалення, безконтрольно пити антибіотики не допоможе, а тільки нашкодить", – сказала вона.⠀