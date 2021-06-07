Не акт благодійності: G7 закликали профінансувати вакцинацію в світі

Колишні президенти, прем'єр-міністри і міністри закордонних справ закликали країни "Великої сімки" (G7) оплатити вакцинацію від коронавірусу в світі, щоб зупинити поширення мутуючого вірусу.

Глави G7 зробили звернення напередодні саміту в Великобританії, де президент США Джо Байден зустрінеться з лідерами Великобританії, Франції, Німеччини, Італії, Канади та Японії.

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У своїй заяві лідери G7 написали, що у 2020 році глобальна співпраця зірвалася, але 2021 може відкрити "нову еру".

G7 закликали виділити 60 мільярдів доларів

G7 і інші лідери, які запрошені на саміт, повинні гарантувати виплату приблизно 30 мільярдів доларів на рік впродовж двох років на боротьбу з пандемією в усьому світі.

Підтримка з боку G7 і G20, яка робить вакцини легкодоступними для країн з низьким і середнім рівнем доходів, є не актом благодійності, а скоріше відповідає стратегічним інтересам кожної країни,

– йдеться у зверненні.

Раніше прем'єр Британії Борис Джонсон заявив, що закликатиме уряди багатших країн допомогти "вакцинувати увесь світ" до кінця 2022 року.

Темпи вакцинації у світі досить нерівномірні

Джерело: AFP

У світі використали вже понад 2 мільярди вакцин проти коронавірусу. З цих доз 37% ввели у країнах з високим рівнем доходу.

Всього лише 0,3% доз використали у 29 країнах з найнижчим рівнем доходу, де мешкає понад 9% населення світу.