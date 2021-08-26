Не було симптомів після щеплення: чи спрацювала COVID-вакцина
Джерело:JAMA Internal Medicine
Багато людей вважають, що якщо після вакцини не було побічних ефектів, то імунітет проти хвороби не виробився. Але це не так.
Вчені дослідили мРНК-вакцини від двох виробників – Pfizer-BioNTech та Moderna. У дослідженні взяли участь 954 медичних працівників Johns Hopkins Medicine, які отримали щеплення цими препаратами.
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Частина з них вже перехворіли на коронавірус на SARS-CoV-2 до вакцинації. Але є й такі, які не хворіли. Учасники самостійно повідомляли про симптоми після ін'єкцій, зокрема про слабкі (біль в місці уколу, легка втома або головний біль) або клінічно значущі (втома, лихоманка або озноб).
Про клінічно значущі симптоми повідомили 52 (5%) учасники після першої дози вакцини й 407 (43%) після другої дози.
Цікаво, що після використання препарату Moderna клінічно значущі симптоми траплялись частіше. А попередня інфекція SARS-CoV-2 була пов'язана зі збільшенням імовірності клінічно значущих симптомів після першої дози.
Результати дослідження
- Майже у всіх учасників (953 з 954, або 99,9%) виробилися пікові антитіла IgG через 14 або більше днів після введення другої дози незалежно від наявності симптомів.
- Одна людина, у якої не виробились антитіла IgG, вживала імунодепресанти.
- Ці результати демонструють, що мРНК-вакцини будуть добре працювати проти SARS-CoV-2 навіть в тому випадку, якщо людина не відчула жодних симптомів після вакцинації або ж не була інфікована цим вірусом.