Зокрема, головам ОДА, керівництву Нацполіції, Держспоживслужби та регіональних департаментів охорони здоров'я. Напередодні у відомстві проаналізували, якою є реальна епідемічна ситуація в країні.

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Зокрема, брали до уваги і стан тестування на коронавірус, і темпи проведення вакцинальної кампанії.

Для стримання розповсюдження коронавірусної хвороби в усіх регіонах посилять контроль за дотриманням протиепідемічних заходів,

– мовиться у повідомленні.

Там також додали, що наразі ситуація із коронавірусом в Україні контрольована. Втім, є тенденція до зростання кількості нових випадків.

Віктор Ляшко – глава МОЗ "Маємо розуміти, що не час розслаблятися. Перемогти епідемію можна, лише докладаючи спільних зусиль. Кожен може носити маски, дистанціюватися від інших і отримати щеплення. Головне — пам'ятати, що ці кроки наближають нас до нормального доепідемічного життя".

В умовах пандемії громадяни мають дотримуватися таких протиепідемічних заходів:

носити маски в громадських будинках та спорудах, в громадському транспорті, під час проведення масових заходів;

дотримуватися фізичної дистанції;

дотримуватися вимог щодо кількості пасажирів в громадському транспорті;

дотримуватися режиму самоізоляції особами, які підлягають самоізоляції;

Медичні працівники, які надають допомогу хворим на COVID-19, мають виконувати такі вимоги:

виявляти нові випадки захворювань;

доправляти осіб, які відповідають критеріям підозрілого випадку, на тестування на COVID-19;

реєструвати та моніторити випадки інфікування та захворювання;

здійснювати епідеміологічний нагляд та медичний супровід за особами, які перебувають на амбулаторно-поліклінічному лікуванні та за особами що були в тісному контакті з особою з підтвердженим випадком на COVID-19;

організувати надання первинної медичної та амбулаторно-поліклінічної допомоги;

забезпечувати стаціонарне лікування пацієнтів у випадках середньої тяжкості і тяжкого перебігу недуги.

"Крім того, мають бути оновлені маршрути щоденного забору та доставки зразків біологічного матеріалу з пунктів забору в лабораторії, що проводять дослідження на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції", – додали у МОЗ.

Коронавірус в Україні: нові дані

В Україні за добу 18 серпня захворіли на коронавірус 1 560 людей. Серед них – 90 дітей та 35 медпрацівників. Госпіталізації потребували 665 пацієнтів з вираженими симптомами COVID-19. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли 32 людини. Водночас видужали – 898 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіли на коронавірус 2 270 226 людей. Станом на 19 серпня одужали 2 199 118 з них. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли 53 368 пацієнтів.