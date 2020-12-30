Не глобально, – Ляшко пояснив, чому деяких пацієнтів з COVID-19 не можуть госпіталізувати
В багатьох регіонах України пацієнти з COVID-19 скаржаться на те, що дуже важко госпіталізуватись у лікарню. Згідно з офіційною статистикою МОЗу, заповненість ліжок в Україні – 52%. Чому статистика різниться з історіями пацієнтів – читайте далі.
Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко пояснив, що насправді буває, що пацієнтів не можуть госпіталізувати через заповненість лікарні у 100%, однак це поодинокі випадки. Про це він сказав в інтерв'ю для Bihus.info.
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"Не буду заперечувати, оскільки реально такі факти є, реально про такі факти повідомляють Міністерство охорони здоров'я і мене особисто також", – сказав Ляшко.
Але в цілому по країні немає такої глобальної проблеми, не повинно бути,
– сказав лікар.
Чому пацієнти скаржаться
Він пояснив, що такі випадки бувають з популярними лікарнями, у які всі хочуть потрапити. "До прикладу, в неї є 100 ліжок і ці 100 ліжок можуть бути заповнені, і людина може звертатися і хотіти саме в цю лікарню, такі випадки є", – пояснив Ляшко.
Він навів як приклад Олександрівську лікарню міста Києва. За словами Ляшка, всі кияни вважають цю лікарню однією з найкращих, саме тому вона перезавантажена завжди 95 – 100%.
Дивіться інтерв'ю з Віктором Ляшком: відео
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