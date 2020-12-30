В багатьох регіонах України пацієнти з COVID-19 скаржаться на те, що дуже важко госпіталізуватись у лікарню. Згідно з офіційною статистикою МОЗу, заповненість ліжок в Україні – 52%. Чому статистика різниться з історіями пацієнтів – читайте далі.

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко пояснив, що насправді буває, що пацієнтів не можуть госпіталізувати через заповненість лікарні у 100%, однак це поодинокі випадки. Про це він сказав в інтерв'ю для Bihus.info.

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"Не буду заперечувати, оскільки реально такі факти є, реально про такі факти повідомляють Міністерство охорони здоров'я і мене особисто також", – сказав Ляшко.

Але в цілому по країні немає такої глобальної проблеми, не повинно бути,

– сказав лікар.

Чому пацієнти скаржаться

Він пояснив, що такі випадки бувають з популярними лікарнями, у які всі хочуть потрапити. "До прикладу, в неї є 100 ліжок і ці 100 ліжок можуть бути заповнені, і людина може звертатися і хотіти саме в цю лікарню, такі випадки є", – пояснив Ляшко.

Він навів як приклад Олександрівську лікарню міста Києва. За словами Ляшка, всі кияни вважають цю лікарню однією з найкращих, саме тому вона перезавантажена завжди 95 – 100%.

Зауважимо, що команда Bihus.info записувала інтерв'ю з Віктором Ляшком наприкінці листопада. Проте опублікували його лише 27 грудня. За словами автора, воно не втратило актуальності.

Дивіться інтерв'ю з Віктором Ляшком: відео