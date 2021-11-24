Не купуватимуть "Супутник V": Угорщина відмовилась від китайських та російських вакцин

Угорщина ухвалила рішення відмовитись від схеми ЄС із спільної закупівлі вакцини. Також Будапешт більше не купуватиме російський "Супутник V", відмовляться і від препаратів китайського виробництва.

Про таке рішення повідомив голова адміністрації прем'єр-міністра Угорщини Гергей Гуйяш.

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Уряд вирішив не брати участь у закупівлі вакцин у ЄС

Уряд ухвалив мудре та відповідальне рішення не брати участь у другому раунді закупівель вакцин у ЄС,

– заявив Гуйяш.

Керівник адміністрації запевнив, що в Угорщини в запасі є 10 мільйонів доз вакцини. Гуйяш пояснив, що Будапешт відмовився від схеми закупівель – через її негнучкість. Адже країна могла закупити лише фіксовану кількість препаратів.

В уряді запевнили, якщо Угорщина потребуватиме більше препаратів, то у Європі вистачить вакцин для Будапешта.

Угорці відмовляються від китайських та російських препаратів

Глава МЗС Петр Сійярто повідомив, що Угорщина також відмовляється від 5 мільйонів доз вакцин виробництва Росії та Китаю.

Наступна партія вакцин напевно не включатиме вакцини зі сходу. Постачальники "Супутник V" та Sinopharm виконали раніше підписані нами контракти,

– пояснив міністр.

Наразі, як підрахували угорські ЗМІ, 80% вакцин від коронавірусу – саме західні. Щодо "Супутника V" та Sinopharm, то угорці проводять перемовини щодо виробництва вакцин за ліцензією на території країни.

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Сійярто вакцинувався "Супутником V"

Цікаво, що глава МЗС Петер Сійярто сам вакцинований "Супутником V". Через це дипломат мав проблеми з потраплянням на 76-у сесію Генасамблеї ООН.

Яка ситуація в Угорщині з коронавірусом