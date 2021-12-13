Не легені винні: чому виникає задишка після коронавірусу

Багато пацієнтів після перенесеного COVID-19 мають труднощі з диханням, особливо після фізичних навантажень. Раніше вважалося, що це наслідки пневмонії, проте з'являється все більше доказів того, що справа в ураженні серцево-судинної системи.

Нове дослідження впливу коронавірусу

Невелике дослідження, в якому оцінювалися причини постковідної задишки, провели спеціалісти Університетської клініки Брюсселя за участю 66 пацієнтів, госпіталізованих із COVID-19 у першу хвилю пандемії.

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Результати наукової роботи були представлені під час наукового конгресу Європейського товариства кардіологів (ESC).

До зараження коронавірусом усі добровольці раніше не страждали на захворювання серця або легенів, але через рік після виписки у третини з них (35%) з'явилася задишка під час фізичних навантажень.Середній вік учасників становив 50 років, 67% – чоловіки.

Усі пацієнти пройшли розширене обстеження функцій легень та серця: спірометрію, комп'ютерну томографію грудної клітки, УЗД серця з візуалізацією.

Коронавірус негативно впливає на серце

Коли вчені проаналізували отримані дані, у всіх добровольців з задишкою виявлено порушення функції серця.

Це пояснює, чому деякі пацієнти з тривалими симптомами, відчувають задишку навіть через рік. Результати вказують на те, що це може бути пов'язане зі зниженням серцевої діяльності,

– розповіли автори дослідження.

Раніше нове дослідження підтвердило, що при легкому перебігу COVID-19 пацієнти з легкими та помірними симптомами абсолютно не потребують препаратів для зниження ризику тромбоутворення.

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