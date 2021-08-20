Зокрема, хвороби серця, інсульт, рак та пандемія коронавірусу забирають життя наших громадян. Детальні дані оприлюднили у Державній службі статистики України. Вони розповіли про кількість померлих за січень – червень 2021 року.
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Серцеві хвороби
За даними статистичного відомства, найбільш часта причина смерті з початку року – хвороби системи кровообігу. Загалом від них померло 217 894 людей, зокрема:
- від ішемічної хвороби серця – 152 062 осіб;
- від цереброваскулярних хвороб (інсульту) – 41 834 осіб.
Рак
За офіційною інформацією, злоякісні новоутворення, тобто рак, – забрав життя 36 441 громадянин. Лише у червні із них – 1 762 осіб померли.
Інфекційні та паразитарні хвороби
За даними Держстату, за січень – червень інфекційні та паразитарні хвороби стали причиною смерті 3 223 осіб, серед них:
- туберкульоз – 1 499 осіб;
- від СНІДу померло 1 167 українців.
Органи дихання та травлення
Хвороби органів дихання стали причиною смерті 11 799 осіб. Зокрема, від грипу та пневмонії загинули 9 204 особи. Хвороби органів травлення стали причиною смерті 12 188 людей.
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Зовнішні причини
Крім того, 13 610 українців загинули в результаті зовнішніх причин. Серед них:
- транспортні нещасні випадки стали причиною смерті – 1 481 громадянин;
- утоплення – 565;
- загибель на пожежі – 714;
- випадкове отруєння (крім алкоголю) – 858;
- отруєння алкоголем – 980;
- самогубства – 2 988;
- умисні вбивства – 635.
COVID-19
Лише від 1 січня до 20 серпня 2021 року ускладнень хвороби, на жаль, померли – 34 861 пацієнт. За весь час пандемії померли 53 394 пацієнтів.