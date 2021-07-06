Які "сюрпризи" можуть чекати мандрівників
Серед них, зокрема, і харчові отруєння, кліщі й навіть малярія. Про це розповіла керівниця відділу статистики та аналізу Центру громадського здоров'я МОЗ Катерина Матюшкіна.
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Харчові отруєння та гострі кишкові інфекції
Мабуть, це один із найнеприємніших "подарунків", які можуть спіткати туриста. Зокрема, за 5 місяців 2021 року в Україні вже зареєстрували 12,5 тисяч випадків таких інфекцій та 30 групових спалахів. Через них захворіли 263 людини, з них – 237 дітей. Загалом:
- 14 спалахів встановленої та невстановленої етіології;
- 10 спалахів ротавірусного ентериту;
- 5 спалахів сальмонельозу;
- 1 спалах вірусного гепатиту A – тоді постраждали 17 людей, які повернулися з відпочинку в Єгипті.
Переважали спалахи в дитячих дошкільних закладах (63%) та школах (13%). Решта спалахів сталися в побуті та ймовірно були пов'язані із закладами громадського харчування. Зокрема, цьогоріч уже зареєстрували 2 спалахи інфекції в дитячих таборах в Одеській і Миколаївській областях.
- висока температура;
- зниження або відсутність апетиту;
- загальна слабкість;
- діарея;
- біль у животі;
- здуття живота;
- нудота і блювота;
- холодний липкий піт;
- низький тиск;
- прискорене серцебиття.
Тож варто пам'ятати, що дітей потрібно навчати правил особистої гігієни перед тим, як відправити на відпочинок.
Перша допомога при харчовому отруєнні / Інфографіка 24 каналу
Ботулізм
Інша проблема – ботулізм. Це важке токсичне інфекційне захворювання, яке вражає нервову систему. Тож туристам варто не забувати про безпеку харчових продуктів. Бажано уникати вуличної їжі, не вживати сиру й мало термічно оброблену їжу.
За 5 місяців 2021 року в Україні зареєстрували 43 випадки ботулізму, серед захворілих – 1 дитина. На жаль, 6 дорослих померли.
Імовірні харчові продукти, які призвели до захворювання:
- в'ялена й солена прісноводна та морська риба;
- м'ясні, рибні, овочеві, грибні консерви;
- інші м'ясні вироби.
Від отруєння грибами постраждали 35 людей, зокрема 12 дітей. Троє постраждалих, у зокрема 2 дитини, померли.
- нудота;
- блювання;
- характерний біль у животі;
- рідке випорожнення без патологічних домішок;
- порушення зору;
- спрага, сухість слизових оболонок;
- розлад ковтання;
- сильний головний біль;
- запаморочення;
- безсоння;
- загальна слабкість;
- підвищення температури тіла;
- відчуття нестачі повітря, тягар у грудній клітці.
Укуси кліщів
Кліщовий бореліоз або хвороба Лайма – одна з кліщових інфекцій, яка найчастіше трапляється в Україні.
Зокрема, у 2020 році зареєстрували 2 745 хворих на цю недугу. А за 5 місяців 2021 року – 234 хворих (майже вдвічі менше, ніж минулого року).
Симптоми хвороби Лайма / Інфографіка 24 каналу
Екзотичні хвороби: як вберегтися від них
Найпоширеніші випадки завізних захворювань в Україні – це малярія, лейшманіоз, гарячки (Чікунгунья, денге, Західного Нілу) та холера. Усі вони передаються через укуси комах.
Основна профілактика однакова – використовувати сітку на вікнах у приміщеннях, захищати тіло, не виходити в години найбільшої активності комах – вранці та в сутінках. Проти холери та інших кишкових інфекцій допоможе споживання безпечної води та харчових продуктів.
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Запобігти малярії
Щороку в Україні реєструють до 40 – 50 завезених випадків малярії. На жаль, до 10% пацієнтів помирають.
Профілактика малярії передбачає 2 шляхи:
- профілактика укусів комарами;
- хімієпрофілактика протималярійними препаратами.