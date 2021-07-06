Не лише COVID-19: які ще недуги можуть вас спіткати в подорожах

Літо – ідеальна пора для відпусток. Разом із тим, мандрівникам варто бути обережними й пам'ятати, що окрім коронавірусу, їхньому здоров’ю й життю можуть загрожувати й інші недуги.

Які "сюрпризи" можуть чекати мандрівників

Серед них, зокрема, і харчові отруєння, кліщі й навіть малярія. Про це розповіла керівниця відділу статистики та аналізу Центру громадського здоров'я МОЗ Катерина Матюшкіна.

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Харчові отруєння та гострі кишкові інфекції

Мабуть, це один із найнеприємніших "подарунків", які можуть спіткати туриста. Зокрема, за 5 місяців 2021 року в Україні вже зареєстрували 12,5 тисяч випадків таких інфекцій та 30 групових спалахів. Через них захворіли 263 людини, з них – 237 дітей. Загалом:

14 спалахів встановленої та невстановленої етіології;

10 спалахів ротавірусного ентериту ;

; 5 спалахів сальмонельозу ;

; 1 спалах вірусного гепатиту A – тоді постраждали 17 людей, які повернулися з відпочинку в Єгипті.

Переважали спалахи в дитячих дошкільних закладах (63%) та школах (13%). Решта спалахів сталися в побуті та ймовірно були пов'язані із закладами громадського харчування. Зокрема, цьогоріч уже зареєстрували 2 спалахи інфекції в дитячих таборах в Одеській і Миколаївській областях.

Харчові отруєння – симптоми висока температура;

зниження або відсутність апетиту;

загальна слабкість;

діарея;

біль у животі;

здуття живота;

нудота і блювота;

холодний липкий піт;

низький тиск;

прискорене серцебиття.

Тож варто пам'ятати, що дітей потрібно навчати правил особистої гігієни перед тим, як відправити на відпочинок.



Перша допомога при харчовому отруєнні / Інфографіка 24 каналу

Ботулізм

Інша проблема – ботулізм. Це важке токсичне інфекційне захворювання, яке вражає нервову систему. Тож туристам варто не забувати про безпеку харчових продуктів. Бажано уникати вуличної їжі, не вживати сиру й мало термічно оброблену їжу.

За 5 місяців 2021 року в Україні зареєстрували 43 випадки ботулізму, серед захворілих – 1 дитина. На жаль, 6 дорослих померли.

Імовірні харчові продукти, які призвели до захворювання:

в'ялена й солена прісноводна та морська риба;

м'ясні, рибні, овочеві, грибні консерви;

інші м'ясні вироби.

Від отруєння грибами постраждали 35 людей, зокрема 12 дітей. Троє постраждалих, у зокрема 2 дитини, померли.

Ботулізм – симптоми нудота;

блювання;

характерний біль у животі;

рідке випорожнення без патологічних домішок;

порушення зору;

спрага, сухість слизових оболонок;

розлад ковтання;

сильний головний біль;

запаморочення;

безсоння;

загальна слабкість;

підвищення температури тіла;

відчуття нестачі повітря, тягар у грудній клітці.

Укуси кліщів

Кліщовий бореліоз або хвороба Лайма – одна з кліщових інфекцій, яка найчастіше трапляється в Україні.

Зокрема, у 2020 році зареєстрували 2 745 хворих на цю недугу. А за 5 місяців 2021 року – 234 хворих (майже вдвічі менше, ніж минулого року).



Симптоми хвороби Лайма / Інфографіка 24 каналу

Екзотичні хвороби: як вберегтися від них

Найпоширеніші випадки завізних захворювань в Україні – це малярія, лейшманіоз, гарячки (Чікунгунья, денге, Західного Нілу) та холера. Усі вони передаються через укуси комах.

Основна профілактика однакова – використовувати сітку на вікнах у приміщеннях, захищати тіло, не виходити в години найбільшої активності комах – вранці та в сутінках. Проти холери та інших кишкових інфекцій допоможе споживання безпечної води та харчових продуктів.

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Запобігти малярії

Щороку в Україні реєструють до 40 – 50 завезених випадків малярії. На жаль, до 10% пацієнтів помирають.

Профілактика малярії передбачає 2 шляхи:

профілактика укусів комарами; хімієпрофілактика протималярійними препаратами.

Самолікування категорично заборонено, оскільки навіть при правильному лікуванні, але пізньому зверненні, кожен десятий в Україні, на жаль, помирає.