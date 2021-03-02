Не лише в Індії: де ще виготовляють COVID-вакцину, якою щеплюють в Україні

Нині в Україні вакцинують лише одним препаратом, який розробили вчені з Оксфордського університету разом з фармкомпанією AstraZeneca. Також вона відома під назвою Covishield.

Окрім ЄС, вакцину Covishield виробляють у ще 4 країнах світу. В ефірі одного з телеканалів Максим Степанов пояснив, чому вакцину виробляють на територіях різних держав.

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Чому вакцину AstraZeneca виробляють у різних країнах

Степанов розповів, що потужності фармкомпанії AstraZeneca щодо виробництва вакцин дуже обмежені. На території ЄС у них є лише 2 заводи.

Тож коли всі зрозуміли справжній масштаб пандемії, потужності потрібно було нарощувати. Саме тому AstraZeneca й інші великі компанії почали укладати угоди з заводами, які мають великі потужності.

Де ще виробляють AstraZeneca:

Угоди з 2 потужностями укладені в Китаї,

У Індії (там виробляють більшу частину препарату через найбільші потужності),

У Південній Кореї,

Та навіть у Росії.

Максим Степанов “ Коли ми в серпні з AstraZeneca почали активні перемовини, то перше, що вони нам пропонували – це саме поставка з "Р-Фарм" з Російської Федерації, в Ярославлі у них завод".

Це відповідало логістиці компанії. Адже завод у Ярославлі розміщений найближче до України. Вочевидь, у МОЗ відмовились від цієї пропозиції через російську агресію. Тож наступним варіантом стала Індія, у якій виробляють 67% від усіх вакцин світу.

Міністр зауважив, що вакцина абсолютно однакова незалежно від того, у якій країні вона виробляється. Адже використовується одна й та сама формула, розроблена вченими з Оксфорду.