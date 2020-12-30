В Україні на грип та ГРВІ перехворіло 5,7 % населення країни від початку сезону у період від 28 вересня до 27 грудня 2020 року. Зокрема, у грудні 2020 року на ГРВІ захворіли 693 619 українців.

Жодного летального випадку в Україні не зареєстровано. Станом на 29 грудня, госпіталізували 32 888 осіб. Із них 39,5 % – дітей віком до 17 років. Нові дані опублікувала пресслужба ЦГЗ.

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У 336 пацієнтів зареєстрували грипоподібні захворювання (ГПЗ). З них лабораторно обстежили 73 пацієнтів, за результатами дослідження виявлено віруси грипу типу В (1) та SARS-CoV–2 (17), що викликає COVID-19.

У ЦГЗ додали, що у 542 пацієнтів зафіксували тяжкі гострі респіраторні інфекції (ТГРІ). З них лабораторно обстежили 85 пацієнтів, за результатами дослідження отримано 29,4 % позитивних результатів на грип та інші віруси респіраторної групи інфекцій.

Захворювання у регіонах

За тиждень 21-27 грудня інтенсивний показник захворюваності на ГРВІ перевищив епідемічний поріг та був на середньому рівні інтенсивності епідемічного процесу в Херсонській та Черкаській областях. В інших регіонах України ці показники не перевищували епідемічних порогів, розрахованих для цих областей.

Загалом в Україні показник захворюваності на 21,1% менше епідемічного порога, і становить 381,2 на 100 тисяч населення,

– пишуть у ЦГЗ.

Найкраща профілактика грипу - це вакцинація. Від початку епідемічного сезону проти грипу вакцинувалися 172 051 особа, зокрема 79 754 - з груп медичного та епідемічного ризиків.