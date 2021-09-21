Лікарка психіатр Беата Надь та психологиня Богдана Валігура розповіли про причини та наслідки нервової булімії.

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Нервова булімія – що це? Нервова булімія (НБ) – це серйозне, потенційно небезпечне для життя психічне захворювання, яке зазвичай розвивається в підлітковому або молодому віці.

Беата Надь – психіатр “Розлад харчової поведінки, що характеризується циклом переїдання та подальшою компенсаторною поведінкою (різними методами очищення). Чим частіше стаються цикли переїдання / вивільнення, тим важчим є перебіг хвороби”.

За словами лікарки, жінки більш схильні до НБ, ніж чоловіки. Поширеність НБ в США протягом життя становить 1,5% у жінок і 0,5% у чоловіків.⠀

Як розпізнати нервову булімію

1. Повторювальні епізоди переїдання, які мають обидві ознаки:

з'їдання за певний період кількості їжі, яка є значно більшою за ту, яку з'їла б більшість людей за той самий час за схожих обставин;

втрата контролю над харчуванням під час цього епізоду ("не можу зупинитися").

2. Повторювальна компенсаторна поведінка, щоб запобігти набиранню ваги:

викликання блювання,

зловживання проносними,

чи сечогінними,

голодування,

надмірна фізична активність.

3. Переїдання та невідповідна компенсаторна поведінка трапляються принаймні один раз на тиждень впродовж 3 місяців.

4. Зовнішній вигляд тіла має надмірно велике значення (пацієнти сприймають себе дуже товстими, є нав'язливий страх погладшати).

5. Поведінка не є частиною симптомокомплексу нервової анорексії. (На відміну від нервової анорексії люди, що страждають на НБ часто не мають зниженої ваги).



Відпрацювання тортика в залі може бути ознакою булімії / Фото Unsplash

Нейробіологічний фактор

Беата Надь – психіатр “Під час нервової булімії у головному мозку порушується робота дофамінової системи (та, що відповідає за винагороду, мотивацію) – її чутливість і як наслідок ️ задоволення від їжі”.

Є дані, що у пацієнтів зменшується об'єм великих півкуль, змінюються амигдала (відповідає за тривогу), і ті ділянки мозку, які відповідають за контроль дій.

Поведінка та ознаки, які можуть вказувати на наявність нервової булімії

часті походи у вбиральню після трапези;

людині незручно їсти у компанії інших;

ви помітили, що вдома зникла велика кількість їжі за короткий проміжок часу;

людина пропускає прийом їжі або приймає невеликі порції їжі під час застілля;

використовує надмірну кількість ополіскувача для рота, жувальні гумки;

дотримується надмірного режиму вправ – попри погоду. травму чи хворобу;

у людини наявний незвичний набряк щік, області щелепи;

стоматологічні проблеми (карієс, зміна кольору);

відмова від зустрічей з друзями;

екстремальні перепади настрою;

проблеми зі сном;

суха шкіра, ламкі нігті, волосся.

Причини виникнення нервової булімії

Психологиня Богдана Валігура розповіла, що на формування розладів харчової поведінки, і у НБ в тому числі впливає багато факторів, які умовно можна поділити на 3 класи:

Біологічні причини

Точних причин не встановлено, але багато досліджень вказують на генетичний і нейробіологічний фактор впливу виникнення НБ.

Психологічні причини

Сюди ми можемо включити і стиль батьківського виховання, атмосферу в сім'ї. Особистісні особливості, сформовані і під тиском середовища формування особистості дитини в тому числі – глибинні переконання, систематичні помилки мислення. Також рівень стресу, як на етапі раннього дитинства, так і в подальшому житті.

Соціальні причини

Соціальні упередження та стандарти краси, культурні особливості великої і малої групи (наприклад національні стандарти краси).

Сюди ж відносимо критику зовнішності в колі сім'ї, цькування в школі, приклад батьків чи друзів, які могли теж дотримуватись жорстких дієт.

Богдана Валігура – психологиня “Я хочу зробити акцент на тому, що нервова булімія – це не тільки про блювоту, а й про "відпрацювати вечірню піцу в залі, додатковим часом кардіо" і все в такому дусі.”

Психологиня наголосила, що нервова булімія – це не просто бажання схуднути чи тримати стабільну вагу. Як і будь-який інший розлад харчової поведінки – це "складний ком болю, претензій щодо себе і високих стандартів сорому, тривожності й інших негативних станів".

Це велика проблема для пацієнта з НБ, яка несе руйнівні наслідки як для емоційного, так і для фізичного здоров'я.

Лікарі радять звертатись за допомогою до фахівців, адже самостійно впоратись з цією проблемою складно. Найкращим рішенням буде когнітивно-поведінкова терапія.