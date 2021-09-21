Не лише рвота: як розпізнати булімію та чим небезпечне захворювання

В українському інфопросторі наразі активно обговорюють нервову булімію. Це розлад харчової поведінки, який може мати негативні наслідки, які становлять небезпеку життю людини.

Лікарка психіатр Беата Надь та психологиня Богдана Валігура розповіли про причини та наслідки нервової булімії.

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Нервова булімія – що це? Нервова булімія (НБ) – це серйозне, потенційно небезпечне для життя психічне захворювання, яке зазвичай розвивається в підлітковому або молодому віці.

Беата Надь – психіатр “Розлад харчової поведінки, що характеризується циклом переїдання та подальшою компенсаторною поведінкою (різними методами очищення). Чим частіше стаються цикли переїдання / вивільнення, тим важчим є перебіг хвороби”.

За словами лікарки, жінки більш схильні до НБ, ніж чоловіки. Поширеність НБ в США протягом життя становить 1,5% у жінок і 0,5% у чоловіків.⠀

Як розпізнати нервову булімію

1. Повторювальні епізоди переїдання, які мають обидві ознаки:

з'їдання за певний період кількості їжі, яка є значно більшою за ту, яку з'їла б більшість людей за той самий час за схожих обставин;

втрата контролю над харчуванням під час цього епізоду ("не можу зупинитися").

2. Повторювальна компенсаторна поведінка, щоб запобігти набиранню ваги:

викликання блювання,

зловживання проносними,

чи сечогінними,

голодування,

надмірна фізична активність.

3. Переїдання та невідповідна компенсаторна поведінка трапляються принаймні один раз на тиждень впродовж 3 місяців.

4. Зовнішній вигляд тіла має надмірно велике значення (пацієнти сприймають себе дуже товстими, є нав'язливий страх погладшати).

5. Поведінка не є частиною симптомокомплексу нервової анорексії. (На відміну від нервової анорексії люди, що страждають на НБ часто не мають зниженої ваги).



Відпрацювання тортика в залі може бути ознакою булімії / Фото Unsplash

Нейробіологічний фактор

Беата Надь – психіатр “Під час нервової булімії у головному мозку порушується робота дофамінової системи (та, що відповідає за винагороду, мотивацію) – її чутливість і як наслідок ️ задоволення від їжі”.

Є дані, що у пацієнтів зменшується об'єм великих півкуль, змінюються амигдала (відповідає за тривогу), і ті ділянки мозку, які відповідають за контроль дій.

Поведінка та ознаки, які можуть вказувати на наявність нервової булімії

часті походи у вбиральню після трапези;

людині незручно їсти у компанії інших;

ви помітили, що вдома зникла велика кількість їжі за короткий проміжок часу;

людина пропускає прийом їжі або приймає невеликі порції їжі під час застілля;

використовує надмірну кількість ополіскувача для рота, жувальні гумки;

дотримується надмірного режиму вправ – попри погоду. травму чи хворобу;

у людини наявний незвичний набряк щік, області щелепи;

стоматологічні проблеми (карієс, зміна кольору);

відмова від зустрічей з друзями;

екстремальні перепади настрою;

проблеми зі сном;

суха шкіра, ламкі нігті, волосся.

Причини виникнення нервової булімії

Психологиня Богдана Валігура розповіла, що на формування розладів харчової поведінки, і у НБ в тому числі впливає багато факторів, які умовно можна поділити на 3 класи:

Біологічні причини

Точних причин не встановлено, але багато досліджень вказують на генетичний і нейробіологічний фактор впливу виникнення НБ.

Психологічні причини

Сюди ми можемо включити і стиль батьківського виховання, атмосферу в сім'ї. Особистісні особливості, сформовані і під тиском середовища формування особистості дитини в тому числі – глибинні переконання, систематичні помилки мислення. Також рівень стресу, як на етапі раннього дитинства, так і в подальшому житті.

Соціальні причини

Соціальні упередження та стандарти краси, культурні особливості великої і малої групи (наприклад національні стандарти краси).

Сюди ж відносимо критику зовнішності в колі сім'ї, цькування в школі, приклад батьків чи друзів, які могли теж дотримуватись жорстких дієт.

Богдана Валігура – психологиня “Я хочу зробити акцент на тому, що нервова булімія – це не тільки про блювоту, а й про "відпрацювати вечірню піцу в залі, додатковим часом кардіо" і все в такому дусі.”

Психологиня наголосила, що нервова булімія – це не просто бажання схуднути чи тримати стабільну вагу. Як і будь-який інший розлад харчової поведінки – це "складний ком болю, претензій щодо себе і високих стандартів сорому, тривожності й інших негативних станів".

Це велика проблема для пацієнта з НБ, яка несе руйнівні наслідки як для емоційного, так і для фізичного здоров'я.

Лікарі радять звертатись за допомогою до фахівців, адже самостійно впоратись з цією проблемою складно. Найкращим рішенням буде когнітивно-поведінкова терапія.