Як підтвердити вакцинацію

Кінцеве рішення про те, чи надавати послуги тільки вакцинованим, чи дотримуватися всіх карантинних обмежень, залишається за власником.

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Аби верифікувати безпечність відвідувачів чи працівників закладів (крім освіти) тимчасово слід користуватися:

міжнародними свідоцтвами,

"жовтими" чи "зеленими" внутрішніми COVID-сертифікатами,

довідкою 063/о (картка профілактичних щеплень),

чинною довідкою про негативний результат (72 год),

ПЛР-тесту чи експрес-тестування на антиген.

Яка ситуація з вакцинацією вчителів?

Щодо освітнього процесу – заклади освіти працюватимуть за умови наявності не менше як 80% працівників, які отримали хоча б одне щеплення проти COVID-19.

Так, у МОЗ повідомили, що станом на 17 вересня 5 350 шкіл з понад 14 тисяч уже відповідають цим вимогам.

Важливо! Для верифікації безпечності працівників освіти прийматимуть міжнародні свідоцтва та COVID-сертифікати.

Україна перейде у жовту зону

Як повідомили в Кабінеті міністрів, якщо рішення ухвалять, то жовта карантинна зона буде введена по всій Україні з 00 годин 00 хвилин 22 вересня.

Крім того, сьогодні, 20 вересня, уряд ухвалив рішення продовжити адаптивний карантин. Він діятиме до 31 грудня 2021 року.

Які карантинні обмеження діятимуть при жовтому рівні: заборонені масові заходи за участю понад однієї особи на 4 квадратних метри площі території або наповненістю залів понад дві третини місць у кожному окремому залі;

не більше 4 осіб за столиком в закладі громадського харчування, а відстань між столами – мінімум 1,5 метри;

кінотеатри та інші заклади культури працюватимуть із заповненістю залів менше за дві третини місць або 50% місць у кожному окремому залі;

спортивні зали та фітнес-центри працюватимуть лише у разі обмеження кількості відвідувачів з розрахунку одна особа на 10 квадратних метрів площі.

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