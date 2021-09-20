Як підтвердити вакцинацію
Кінцеве рішення про те, чи надавати послуги тільки вакцинованим, чи дотримуватися всіх карантинних обмежень, залишається за власником.
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Аби верифікувати безпечність відвідувачів чи працівників закладів (крім освіти) тимчасово слід користуватися:
- міжнародними свідоцтвами,
- "жовтими" чи "зеленими" внутрішніми COVID-сертифікатами,
- довідкою 063/о (картка профілактичних щеплень),
- чинною довідкою про негативний результат (72 год),
- ПЛР-тесту чи експрес-тестування на антиген.
Яка ситуація з вакцинацією вчителів?
Щодо освітнього процесу – заклади освіти працюватимуть за умови наявності не менше як 80% працівників, які отримали хоча б одне щеплення проти COVID-19.
Так, у МОЗ повідомили, що станом на 17 вересня 5 350 шкіл з понад 14 тисяч уже відповідають цим вимогам.
Україна перейде у жовту зону
Як повідомили в Кабінеті міністрів, якщо рішення ухвалять, то жовта карантинна зона буде введена по всій Україні з 00 годин 00 хвилин 22 вересня.
Крім того, сьогодні, 20 вересня, уряд ухвалив рішення продовжити адаптивний карантин. Він діятиме до 31 грудня 2021 року.
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