Олександр Лукашенко заявив, що білорусів щепитимуть вакциною власного виробництва. Самопроголошений президент Білорусі анонсував її появу на осінь 2021 року.

Таку заяву Лукашенко зробив на зустрічі з очільником Кремля Володимиром Путіним, пишуть російські ЗМІ.

Важливо Чимало медиків у Білорусі відмовляються вакцинуватися російським "Супутником"

Самопроголошений президент Білорусі зазначив, що країна отримає вакцину від COVID-19 власного виробництва до осені 2021 року.

У вас вже 3 зареєстровані вакцини та ще є в розробці. Ми теж йдемо цим шляхом. До осені ми отримаємо і свою вакцину, фахівці у нас є,

– підкреслив Лукашенко.

Зауважимо, що Лукашенко анонсував створення білоруської вакцини ще у 2020 році. На її розробку та створення може піти приблизно 5 мільйонів білоруських рублів, тобто майже 2 мільйони доларів.

Вакцинація у Білорусі: що відомо

У грудні 2020 року у Білорусі стартувала вакцинація російським препаратом "Супутник V", який не пройшов всі фази досліджень.

На першому етапі вакцинують медичних працівників, викладачів, а також людей тих професій, які багато контактують з іншими людьми.​

Однак, процес не йде активно, адже чимало людей відмовилися від щеплення сумнівною вакциною.

Згідно з даними Worldmeters, від початку пандемії коронавірус у Білорусі підхопили 279 456 людей, з них 1 921 хворий помер, натомість ще 269 428 – одужали.