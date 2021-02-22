Не лише "Супутник V": Білорусь вакцинуватиме населення своєю вакциною
Олександр Лукашенко заявив, що білорусів щепитимуть вакциною власного виробництва. Самопроголошений президент Білорусі анонсував її появу на осінь 2021 року.
Джерело:24 канал
Таку заяву Лукашенко зробив на зустрічі з очільником Кремля Володимиром Путіним, пишуть російські ЗМІ.
Важливо Чимало медиків у Білорусі відмовляються вакцинуватися російським "Супутником"
Самопроголошений президент Білорусі зазначив, що країна отримає вакцину від COVID-19 власного виробництва до осені 2021 року.
У вас вже 3 зареєстровані вакцини та ще є в розробці. Ми теж йдемо цим шляхом. До осені ми отримаємо і свою вакцину, фахівці у нас є,
– підкреслив Лукашенко.
Зауважимо, що Лукашенко анонсував створення білоруської вакцини ще у 2020 році. На її розробку та створення може піти приблизно 5 мільйонів білоруських рублів, тобто майже 2 мільйони доларів.
Вакцинація у Білорусі: що відомо
- У грудні 2020 року у Білорусі стартувала вакцинація російським препаратом "Супутник V", який не пройшов всі фази досліджень.
- На першому етапі вакцинують медичних працівників, викладачів, а також людей тих професій, які багато контактують з іншими людьми.
- Однак, процес не йде активно, адже чимало людей відмовилися від щеплення сумнівною вакциною.
Згідно з даними Worldmeters, від початку пандемії коронавірус у Білорусі підхопили 279 456 людей, з них 1 921 хворий помер, натомість ще 269 428 – одужали.
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