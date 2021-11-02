Антитіло ідентифікувала команда з Duke Human Vaccine Institute (DHVI). Поки що його протестували лише на тваринних моделях в UNC-Chapel Hill.

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Це антитіло може бути терапевтичним засобом проти поточної епідемії. Воно також може бути корисним під час майбутніх спалахів, якщо чи коли інші коронавіруси перейдуть від своїх природних тварин-господарів до людей,

– заявив один з авторів дослідження, доктор медицини та директор DHVI Бартон Хейнс.

Як науковці знайшли суперантитіло

Антитіло виділили під час аналізу крові 2 пацієнтів. Один був інфікований вихідним вірусом SARS-CoV-1, який спричинив спалах SARS на початку 2000-х років, а інший – вірусом SARS-CoV-2, який викликає вже добре нам відомий COVID-19.

Загалом науковці ідентифікували понад 1 700 антитіл, які імунна система виробляє для зв'язування у певних ділянках певних вірусів для блокування патогену від інфікування клітин.

Коли віруси мутують, багато ділянок зв'язування змінюються або видаляються, внаслідок чого антитіла не діють. Але часто на вірус є сайти, які залишаються незмінними попри мутації. Дослідники зосередили свою увагу на антитілах, які націлені на ці сайти, оскільки вони можуть бути високоефективними щодо різних ліній вірусу.

З 1700 антитіл дослідники виділили 50 антитіл, які мали здатність зв'язуватися як з вірусом SARS-CoV-1, так і з SARS-CoV-2, який викликає COVID-19.

Подальший аналіз показав, що одне з цих антитіл було особливо потужним. Воно могло зв'язуватися з безліччю коронавірусів тварин на додаток до двох патогенів, які інфікують людину.

Це антитіло пов'язується з коронавірусом у місці, яке зберігається завдяки численним мутаціям та варіаціям. В результаті він може нейтралізувати широкий спектр коронавірусів,

– розповів науковець.

Виділивши антитіло, команда DHVI звернулася до дослідників UNC, які мають досвід роботи з коронавірусами тварин. Фахівці перевірили знахідку на мишах. Результати виявились обнадійливими – антитіло ефективно блокувало інфекцію та мінімізувало її.

Не лише захищало, й знижувало важкі симптоми в інфікованих: результати дослідження

Антитіло захищало здорових мишей від розвитку SARS, COVID-19 та його варіантів, таких як Дельта.

Також науковці вводили антитіло вже інфікованим тваринам – воно зменшувало важкі легеневі симптоми у порівнянні з гризунами з контрольної групи.

Науковці вважають, що їхня знахідка може стати універсальною зброєю не лише проти COVID-19, а й проти майбутніх коронавірусів, які можуть передатися людям від тварин.