Не нахиляйте голову назад, коли у дитини кровоточить з носа: парамедик пояснила чому

Австралійський парамедик та матір двох дітей розповіла, чому так важливо не нахиляти голову малюка назад, коли в нього кровоточить з носа. Щоб пояснити це, вона зняла дещо шокуюче відео.

Водночас експерти запевняють, що в дітей кровотеча з носа зазвичай не є ознакою чогось серйозного. Це може бути спричинено різними факторами, зокрема, колупанням в носі, занадто сильним продуванням або ж надмірною сухістю у носовій порожнині.

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Чому не можна нахиляти голову назад

У навчальному відео лікарка використала манекен, щоб показати, що відбувається, коли відкинути голову назад. Заклавши одну ніздрю тампоном, в іншу вона заливає шприцом рідину, яка нагадує кров. Потім медик витягає мішечок з середини манекена і показує скільки рідини там назбиралося.

Якщо відкинути голову назад, кров потрапить у шлунок або легені, що може спричинити блювоту або аспірацію (попадання в трахею і бронхи – 24 канал) вашого малюка. Тож пам’ятайте, голову завжди треба нахиляти вперед,

– наголосила парамедик.

Як діяти при носових кровотечах

У рекомендаціях Національної служби охорони здоров’я Великої Британії сказано:

При кровотечі з носа слід сісти та нахилитися вперед.

Протягом 10 – 15 хвилин затиснути ніс трохи вище ніздрів, щоб мати змогу дихати.

Також може допомогти пакет з льодом чи замороженими продуктами, який потрібно прикласти на верхню частину носа. Але водночас у відомстві зазначають, що докази того, що це справді діє, не надто вагомі.

Коли слід звернутися до лікаря

Хоча більшість носових кровотеч проходять без допомоги лікарів, однак деякі випадки потребують медичної допомоги. Зверніться до свого лікаря, якщо: