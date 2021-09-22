Не найкращий варіант стимулювання, – імунолог про примусову вакцинацію в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я хочуть зобов'язати освітян та чиновників вакцинацинуватись проти коронавірусу. Проте примусове щеплення може бути не найкращим варіантом заохочення населення.

Про це в ефірі 24 каналу розповів лікар-імунолог та кандидат медичних наук Борис Донськой. На його думку, до вакцинації українців варто заохочувати в інший спосіб.

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Донськой: Примусові дії можуть мати негативні наслідки

"Примус – не найкращий варіант стимулювання. Я радив би стимулювати це виплатами чи пільгами", – сказав кандидат медичних наук.

Борис Донськой зазначив, що кращим варіантом буде так зване позитивне стимулювання. Примусові проєкти можуть мати негативні наслідки.

Ринок підроблених сертифікатів вже стартував. Боюся що такі примусові жорсткі дії можуть вплинути на розвиток "чорного ринку" сертифікатів. Борис Донськой Лікар-імунолог, кандидат медичних наук

Робити щеплення проти COVID-19 – не пізно

Якщо сформувати певну ідею й за тиждень – три щепити групи ризику – можна "виграти десятки життів", сказав лікар-імунолог.

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"Щепитися ніколи не буває так пізно, щоб взагалі нічого не робити. Все, ще ми можемо, хоча б трохи, але змінити ситуацію. Я думаю, що якби була впроваджена схема преміювання пенсіонерів за те, щоб вони зробили щеплення, ця схема б спрацювала", – вважає Борис Донськой.

Лікар-імунолог про примусову вакцинацію в Україні: дивіться відео

Примусова вакцинація освітян та чиновників: коротко