"Не подобається – несіть з дому": в мережі показали жахливі умови в лікарі Кривого Рогу

Пацієнти відділення хірургії 2 міської лікарні Кривого Рогу показали жахливі умови проживання у палатах. Лікарі на їхні прохання якось вирішити ситуацію ніяк не реагують.

Матраци бруднющі та в дірках

Найбільше пацієнти скаржилися на матраци, на яких їм доводилося спати. Вони були всі у жовтих плямах, дірках, а місцями навіть почали гнити.

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Все смердюче, брудне, за*цяне. На таких матрацах сплять люди після операції,

– сказав автор відео.

На кадрах видно, що під застеленою постелею твориться справжній жах. Усі матраци у жовтих плямах. Людей обурив також рукомийник замість душу у палаті. Біля нього навіть не було дзеркала: "Ні помитися, ні побритися".

Був у палаті також і туалет, але без елементарної кришки та сидіння.

"Намагалися висловити своє обурення лікарям. Нам нахамили, нагрубили. Сказали, якщо не подобається, щоб із дому приносили", – обурився пацієнт.

Автор відео сподівається, що на ситуацію якось відреагує президент Володимир Зеленський. Адже Кривий Ріг – рідне місто глави держави.

Дивіться шокуюче відео з лікарні Кривого Рогу:

Реакція користувачів мережі

Мешканці Кривого Рогу у коментарях до відео обурилися умовами у лікарні. Водночас вони зазначили, що такий жах не лише у відділенні хірургії, а й по всій лікарні.