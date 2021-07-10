"Не подобається – несіть з дому": в мережі показали жахливі умови в лікарі Кривого Рогу
Джерело:фейсбук Оксани Татаринцевої
Пацієнти відділення хірургії 2 міської лікарні Кривого Рогу показали жахливі умови проживання у палатах. Лікарі на їхні прохання якось вирішити ситуацію ніяк не реагують.
Матраци бруднющі та в дірках
Найбільше пацієнти скаржилися на матраци, на яких їм доводилося спати. Вони були всі у жовтих плямах, дірках, а місцями навіть почали гнити.
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Все смердюче, брудне, за*цяне. На таких матрацах сплять люди після операції,
– сказав автор відео.
На кадрах видно, що під застеленою постелею твориться справжній жах. Усі матраци у жовтих плямах. Людей обурив також рукомийник замість душу у палаті. Біля нього навіть не було дзеркала: "Ні помитися, ні побритися".
Був у палаті також і туалет, але без елементарної кришки та сидіння.
"Намагалися висловити своє обурення лікарям. Нам нахамили, нагрубили. Сказали, якщо не подобається, щоб із дому приносили", – обурився пацієнт.
Автор відео сподівається, що на ситуацію якось відреагує президент Володимир Зеленський. Адже Кривий Ріг – рідне місто глави держави.
Дивіться шокуюче відео з лікарні Кривого Рогу:
Реакція користувачів мережі
Мешканці Кривого Рогу у коментарях до відео обурилися умовами у лікарні. Водночас вони зазначили, що такий жах не лише у відділенні хірургії, а й по всій лікарні.
- "Все добре! Терпіти, терпіти і тільки терпіти".
- "Все для людей".
- "У них ще й таргани водяться".
- "Це жах, але наявність хороших матраців не від лікарів залежить".
- "Треба тих, що керують охороною здоров'я у Кривому Розі, покласти на ці смердючі матраци. Хай відчують".