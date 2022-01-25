24 січня регулятори охорони здоров'я США заявили, що препарати на основі антитіл Regeneron та Eli Lilly більше не повинні використовуватися, адже вони не працюють проти штаму Омікрон, який нині домінує в країні.

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Так, Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США заявило, що відкликає екстрений дозвіл на обидва препарати, які були закуплені федеральним урядом та були введені мільйонам хворих на COVID-19 громадянам.

У відомстві додали, що якщо препарати виявляться ефективними проти майбутніх варіантів, то FDA може повторно дозволити їхнє використання.

Стійкість Омікрону до двох провідних препаратів на основі моноклональних антитіл перевернула схему лікування COVID-19 в країні.

Чим лікують коронавірус у США

У лікарів залишились альтернативні методи лікування ранніх випадків COVID-19, у тому числі нові противірусні таблетки від Pfizer і Merck, але їх не вистачає.

Препарат антитіл від GlaxoSmithKline, який залишається ефективним, також у дефіциті.

Днями регуляторні органи розширили використання ремдесивіру.

FDA підкреслило, що на Омікрон припадає понад 99% випадків зараження коронавірусом у США, що робить ефективність антитіл для лікування COVID-19 "украй малоймовірним". Агентство заявило, що обмеження використання Regeneron та Eli Lilly усуне й непотрібні побічні ефекти ліків, включаючи алергічні реакції.

Важливо розуміти: препарати на основі антитіл не замінюють вакцинацію. Як правило, їх призначали для найбільш вразливих груп населення, включаючи людей похилого віку, реципієнтів трансплантатів і людей з такими захворюваннями, як хвороби серця та діабет.