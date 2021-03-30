Отримали гроші на лікування, але не приймають хворих COVID-19: лікарні УЗ почали перевіряти

Національна служба здоров'я України почала перевіряти медичні установи Укрзалізниці, яким виділили гроші для лікування хворих на COVID-19. Усе через те, що там відмовилися приймати пацієнтів.

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що 9 лікарням Укрзалізниці виділили 60 мільйонів гривень додаткового фінансування з державного бюджету. Однак там не приймають хворих на коронавірус.

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За словами головного санлікаря, медустановам Укрзалізниці виділили гроші для підготовки до госпіталізації пацієнтів з COVID-19, адже їх визначили як резервні.

У мене запитання до власників: де зараз ці гроші й чому ми не можемо госпіталізувати пацієнтів? З понеділка там працює аудит НСЗУ з перевірки використання грошей,

– заявив він.

Як розповів Ляшко, лікарні Укрзалізниці є відомчими установами. Зокрема, їх внесли до переліку медзакладів, які мають надавати допомогу хворим на COVID-19.

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Головний санітарний лікар також додав, що після укладення контракту, НСЗУ виплатила гроші на закупівлю ліків, кисневих концентраторів та засобів індивідуального захисту.

Що цьому передувало