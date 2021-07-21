Професійну першу медичну допомогу надають, звичайно ж, медики, але не завжди швидка може прибути вчасно на місце події. Тож варто знати, як провести найпростіші медичні заходи для порятунку життя.

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"Якщо ви помітили на вулиці людину, яка здається на перший погляд непритомною, – не проходьте повз. Переконайтесь, чи дійсно потрібна їй допомога", – наголосили у відомстві.

Головні кроки допомоги

1. Перед тим, як підходити до постраждалого, переконайтесь, що це безпечно для вас

Спершу у МОЗ радять перевірити, чи поруч немає агресивних знайомих цієї людини, собак машин та гострих предметів. Потім підійдіть ближче до людини та голосно декілька разів запитайте, чи потрібна допомога.

​2. Дочекайтесь відповіді

Якщо постраждалий відповідає і не хоче приймати допомогу – не заважайте йому. Якщо ж зовсім не реагує на вигуки та дотики – покличте когось з перехожих на допомогу.

3. Перевірте дихання і викличте швидку

У відомстві кажуть, що потрібно покласти руку на груди та спостерігати за підйомом грудної клітини протягом 10 секунд.

Протягом цього часу ви маєте побачити та відчути щонайменше 2 підйоми грудної клітини (вдихи),

– повідомили у МОЗ.

Увага! Не нахиляйтесь обличчям до потерпілого близько, оскільки існує ризик передачі вірусної інфекції. Якщо ж спостерігаєте кровотечу – одягніть одноразові рукавички, які можна купити у найближчій аптеці.

Якщо людина дихає самостійно – переверніть її на бік та дочекайтесь швидку. Контролюйте дихання постраждалого кожні 2 хвилини.

Викличте швидку за номером 103 або службу екстреної допомоги – номер 112, чи попросіть когось це зробити. Треба чітко описати стан потерпілого, приблизний вік, адресу, яку допомогу надаєте та дочекайтеся приїзду медиків.

4. Якщо людина не дихає

Тоді негайно починайте серцево-легеневу реанімацію – зробіть закритий масаж серця. Як це зробити:

оголіть грудну клітину постраждалого;

зафіксуйте руки у замок, розмістіть їх по центру грудної клітини, розігніть руки в ліктьових суглобах;

робіть 30 натискань основою нижньої долоні в центр грудної клітини із частотою приблизно 2 натиски за 1 секунду на глибину 5 – 6 сантиметрів, при цьому не відривайте руки від грудей постраждалого;

через кожні 2 хвилини міняйтесь з тими, хто є поруч.

"Ви можете не проводити штучне дихання, а виконувати лише безперервні натискання, щоб вберегтися від передачі інфекцій", – зазначили у міністерстві.