Американські вчені спростували думку, що організм людей старіє щодня. Вони заявили, що є три періоди часу, коли тіло дійсно змінюється.

Три періоди старіння

Вчені зі Стенфордського університету (Каліфорнія) визначили три вікових етапи, які мають вирішальне значення для біологічного віку: 34, 60 і 78 років. Саме в цьому віці вчені помітили вирішальні зміни в організмі.

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Ми визначили хвилеподібні зміни певних білків в учасників дослідження з плином часу. Це призвело до трьох хвиль старіння,

– пояснили американські дослідники,

Для цього фахівці проаналізували плазму крові понад 4 тисяч людей у віці від 18 до 95 років. Також вчені досліджували близько 3 тисяч різних типів білків, які є в крові.

Коливання визначних для старіння білків

Виявилось, що кількість білків залишалася однаковою впродовж десятиліть, але лікарі помітили значні коливання у віці 34, 60 і 78 років.

Ймовірно, такі стрибки білка пов'язані зі значними змінами організму загалом.

Як саме білки або склад крові впливають на процес старіння, поки незрозуміло, але в наступних дослідженнях вчені спробують це з'ясувати.

Перспектива дослідження

Але результати американських вчених узгоджуються з попередніми дослідженнями, які також припускали наявність відповідних зв’язків.

Наприклад, їхні колеги зі Стенфордського університету вже проводили подібні експерименти, які показали, що переливання крові від молодих тварин позитивно впливає на здоров’я і процес старіння старих тварин.