Причини раку шкіри

Рак розвивається в результаті пошкоджень в ДНК клітин. Протягом життя людини в них накопичуються мутації. Вони можуть виникати спонтанно і під дією різних мутагенних чинників, наприклад, куріння, токсичних речовин, ультрафіолетових променів.

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Саме останній фактор – вплив сонця – вважають найважливішим фактором ризику раку шкіри. Автори нового дослідження кинули виклик цієї концепції.

Нове дослідження

Вчені взяли зразки шкіри з ділянок, які регулярно або періодично контактують з сонячним світлом, у 123 здорових добровольців у віці від 11 до 92 років. У кожному зразку вчені вивчили 46 генів. Вони порівняли мутації в генах учасників дослідження, щоб визначити, як впливають на ризик раку шкіри вік і фототип шкіри (останній залежить від того, як багато в шкірі людини пігменту меланіну, який відповідає за її колір).

Вік – головний фактор ризику раку

Аналіз показав, що за 56% всіх мутацій, пов'язаних з раком шкіри, відповідає вік. Фототип виявився другим за вагомістю фактором, що впливає на ризик хвороби. Вчені виявили, що до віку 65 у людей з фототипом I (блідою шкірою) накопичується майже в 5 разів більше небезпечних мутацій, ніж у людей з фототипом IV (середземноморським типом).

За словами вчених, для інших типів раку вік визнається найважливішим фактором ризику, проте стосовно шкіри таким фактором до тепер називалися вплив сонячних променів і фототип. Автори нового дослідження вважають, що це не так: кількість мутацій в ділянках шкіри, які піддавалися впливу сонця регулярно і періодично, кількість мутацій відрізнялася мало.

З певного віку, що б ви не робили, кількість мутацій, пов'язаних зі схильністю до раку, збільшується. Це пояснюється тим, що система відновлення ДНК людини починає працювати гірше. А кількість мутацій зазвичай починає швидко збільшуватися у людей старше 60 років,

– наголосили науковці.