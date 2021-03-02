Вчені виявили нові гени, які пов'язані з ризиком розвитку виразкової хвороби. Виявилося, що існує генетичний зв'язок між цією хворобою і депресією.

Чому виникає виразка

Основна причина розвитку виразки шлунка і дванадцятипалої кишки – інфекція Helicobacter pylori. Більша частина населення планети – носії цієї бактерії, проте виразка розвивається далеко не у всіх. Нині основний вид лікування цієї хвороби – антибактеріальна терапія.

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До відкриття ролі H.pylori в розвитку виразкової хвороби однієї з найважливіших її причин вважався стрес. З того часу погляд на головну причину хвороби та на підхід до лікування змінився. Однак автори нового дослідження вважають, що нині необхідно переглянути фактори способу життя на ризик виразки.

Нове дослідження

Австралійські вчені провели велике генетичне дослідження, в яке вони включили понад 450 тисяч осіб, дані про яких зберігає британський біобанк (UK Biobank). Автори дослідження порівняли особливості геному цих людей з ризиком появи у них виразки шлунка або дванадцятипалої кишки.

Вчені виявили вісім генетичних варіантів, при яких ризик розвитку виразки збільшувався. Виявилося, що шість з них були пов'язані зі збільшенням імовірності інфікування H.pylori. Автори дослідження зазначили, що фізіологічний механізм, за який відповідає один з цих генів, вже використовується як мішень для лікування виразкової хвороби. Решта генів можуть дати ідеї для розробки нових видів терапії.

Виразка та депресія

Окремо автори дослідження вивчили зв'язок між великим депресивним розладом і виразковою хворобою. Для цього вони використовували метод менделевської рандомізації: перевірили, як часто протягом життя виразкова хвороба розвивається у людей, які є носіями генів депресії й генів виразки.

Вчені прийшли до висновку, що при депресії підвищений ризик виразкової хвороби. Вони вказують, що при лікуванні людей з великим депресивним розладом лікарям потрібно звертати увагу на симптоми з боку шлунково-кишкового тракту. Це може допомогти в ранній діагностиці.