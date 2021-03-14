Не тільки ожиріння, але і недостатня вага – фактори ризику коронавірусу

Індекс маси тіла впливає на тяжкість перебігу коронавірусу. Вчені попередньо встановили, що люди з надмірною вагою мають вищі ризики ускладнень внаслідок коронавірусу. Нове дослідження свідчить про те, що ускладнення розвиваються також і у випадку недостатньої ваги.

Індекс маси тіла фактор ускладнень від COVID-19

Епідеміологи відзначали чітку кореляцію між масою тіла пацієнта і важкістю COVID-19. Майже 80% пацієнтів госпіталізованих з діагнозом COVID-19, або страждали ожирінням, або мали зайву вагу.

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Зрештою, ожиріння – поширене метаболічних захворювань, яке часто призводить до перебоїв у роботі серця, діабету і інших проблем, які збільшують ймовірність ускладнень.

Однак низка досліджень свідчить про те, що серйозно ризикують не лише ті, у кого підвищений показник індексу маси тіла.

Суть дослідження

У дослідженні, проведеному нещодавно дослідниками США, проаналізували медичні дані 148 494 людей, які потрапили до лікарень з ковідом з березня по грудень минулого року. З них 79,1% пацієнтів виявилися або з надмірною вагою, або з ожирінням.

Цікаво, що найнижча ймовірність госпіталізації спостерігалася серед тих, хто набрав 23 – 25 одиниць за шкалою ІМТ, тобто знаходився біля верхньої межі здорового діапазону.

А пацієнти з недоліком ваги, з ІМТ близько 15, на 20% частіше потрапляли до лікарні з коронавірусом, ніж тих, у кого вага була в нормі.