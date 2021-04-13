Міністр охорони здоров'я Максим Степанов пояснив, звідки збираються взяти 6,5 мільярдів гривень на вакцини. Саме цієї суми бракує для закупівлі через нестачу держфінансування.

Україні не вистачає ще 6,5 мільярда гривень для закупівлі необхідних вакцин. Щодо їхньої купівлі уже укладені договори з відповідними компаніями.

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Чому виникла нестача фінансування

За словами Степанова, коли формували держбюджет на 2021 рік МОЗ просило на закупівлю вакцин понад 15 мільярдів гривень. Втім з цієї суми отримали майже у чотири рази менше – 4 мільярди гривень.

Необхідні гроші на купівлю вакцин "позичать" з грошей, які виділили на купівлю вакцин у четвертому кварталі, тобто кінця 2021 року.

Щоб не вносити зміни до Держбюджету і не втрачати час, ми вирішили тимчасово перевести цю суму з четвертого кварталу Програми медичних гарантій на закупівлю вакцин,

– пояснив міністр МОЗ.

Степанов зазначає: гроші переведуть тимчасово. Опісля Міністерство фінансів має зобов'язання повернути цю суму назад.

Зверніть увагу! Національна служба здоров'я України попереджала, що в проєкті державного бюджету на 2021 рік на вакцинацію від коронавірусу закладено недостатню суму коштів.