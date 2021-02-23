Не варто вакцинувати від COVID-19 дітей і вагітних, поки не будемо впевнені у препараті, – лікар
В Україну прибула перша партія індійської вакцини AstraZeneca – 500 тисяч доз. Згодом країна отримає наступні партії. Вакцинуватися рекомендують усім, окрім вагітних та дітей.
Джерело:24 канал
Річ у тім, що немає досліджень, які б показали, що цій категорії не загрожуватимуть суттєві побічні реакції від вакцини. Про це сказав лікар-імунолог Борис Донськой.
Цікаво В Україну прибула перша партія вакцин проти COVID-19 від AstraZeneca: фото
Лікар пояснив, що побічні реакції є від усіх препаратів, однак вони, як правило, мінімізовані. Проте певним категоріям не варто ризикувати.
Оскільки немає показань та досліджень цих препаратів на дітях та вагітних – ми не можемо радити цим групам (вакцинуватися – 24 канал). Не варто цього робити, поки ми не з'ясуємо, чи є якийсь вплив,
– запевнив Донськой.
Водночас він наголосив, що вакцина від COVID-19 хоч і має ризик побічних ефектів, та все ж щеплення є виправданим.
Етапи вакцинації в Україні / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу
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