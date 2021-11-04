Не вистачає ліків і ліжок: у Краматорську медзаклади переповнені хворими на COVID-19

Всі ліжка лікарень Краматорська заповнені пацієнтами з гострою формою коронавірусу. Майже у всіх діагностували штам Дельта.

Медична бригада швидкої допомоги привезла до лікарні Краматорська пацієнтку, хвору на COVID-19. Жінка, якій 85 років, потребує кисневої підтримки, але пенсіонерці доводиться чекати в кареті швидкої, поки для неї не знайдуть вільне місце.

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"У мене пацієнтка. Ми тут з нею вже приблизно пів години, а місця не можуть знайти. Все зайнято. У Донецькій області місць немає", – розповіла фельдшерка швидкої допомоги Краматорська Олена.

У нашій лікарні 228 ліжок для лікування хворих з коронавірусною інфекцією. Ліжка 100% заповнені у всіх відділеннях. Щодня виписуємо 20 пацієнтів, госпіталізуємо 20 – 26,

– сказала заступниця головного лікаря Краматорської міської лікарні №3 Валентина Чубатенко.

Ліки замовляють через інтернет

Мешканець Краматорська Олександр розповів, що кількість препаратів для пацієнтів обмежена. Дорогі ліки для дружини чоловікові довелося замовляти через інтернет.

"Ліки, які вводитимуть через крапельницю, дорогі. Річ у тому, що препаратів немає. Вони у дуже обмеженій кількості. Державна ціна на них 3 200 гривень. Лікар сказав, що потрібно 3 флакони. Знайшли через інтернет. Кур'єр доставив", – сказав Олександр.

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Яка ситуація з киснем

У Краматорську також зростає потреба у ліжках з киснем. Черговий складу Микола Чащин каже, що запаси поповнюють щодня.

"Вранці в запасі були 32 балони. Наразі чекаємо. Тут і зі Слов'янська возять, і з Новокраматорського машинобудівного заводу є гуманітарна допомога", – зазначив черговий міської лікарні №1 Микола Чащин.

Через те, що хвороба стрімко поширюється і переходить у тяжку фазу, потреба у кисні за останні два тижні зросла майже вдвічі. Поповнювати запаси лікарням взялися допомогти місцеві підприємства.

Від Енергомашспецсталі ми отримуємо від 50 до 80 балонів із загальної потреби 240. Тобто ми сьогодні маємо кисень на вечір, щоб перекрити потребу 240 на наступний день. Олександр Гончаренко Міський голова Краматорська

У місті будуватимуть кисневі станції

Наразі у місті почали зведення двох стаціонарних кисневих станцій – в першій і третій міських лікарнях. Кожну обладнають місткістю для рідкого кисню. Всього в області таких станцій планують побудувати 11.

Зараз стаціонарний кисень облаштовують в 11 медичних закладах. Він буде до грудня 2021 року. Забезпечення кисневими концентраторами ліжкомісць, яких 3370 для хворих на коронавірус, складає 87,7%. Павло Кириленко Голова Донецької ОДА

За словами очільника області, навіть при максимальному навантаженні на станцію, запасів у ній вистачить на кілька тижнів. Поставлятимуть кисень від виробників Донеччини та сусідніх Луганської та Запорізької областей.