Не всі види омега-3 корисні: які з них справді захищають від хвороб серця

Суперечки щодо користі Омега-3-поліненасичених жирних кислот не вщухають. Одні дослідження стверджують, що добавки на основі риб'ячого жиру необхідні для підтримки здоров'я серцево-судинної системи, а інші спростовують їхню ефективність.

Виявилось, що користь добавок омега-3 залежить від певного типу жирної кислоти. Про це свідчать результати метааналізу 38 рандомізованих випробувань.

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Відомо, що для здоров'я людини важливу роль відіграють три типи омега-3 жирних кислот. Альфа-ліноленова кислота (АЛК) найпоширеніша з них, в основному вона зустрічається в рослинній їжі. Дві інші, ейкозапентаєнова (ЕПК) і докозагексаєнова (ДГК) кислоти – це класичний риб'ячий жир, який є у всіх аптеках.

Традиційно вважається, що комбінація ЕПК і ДГК найкраще впливають на здоров'я і навіть запобігають серцево-судинним захворюванням.

Дослідники зі США впродовж десяти років спостерігали за майже 1000 пацієнтами з різними серцево-судинними захворюваннями.

Результати дослідження:

Вимірюючи рівень кислот ЕПК і ДГК науковці встановили, що найвищий рівень ЕПК відповідав найменшому ризику серцевих нападів.

Але високий рівень ДГК зводив нанівець переваги підвищеного ЕПК.

Згідно з результатами дослідження, зниження ризику смерті й покращення здоров'я серцево-судинної системи відбувається лише тоді, коли ЕПК приймають без ДГК.

Тепер ми бачимо, що всі докази надійно і послідовно говорять на користь переваг ЕПК. Цей метааналіз дає впевненість в ролі омега-3 жирних кислот, зокрема, рецептурного ЕПК,

– заявив співавтор дослідження Діпак Бхатт.

Тож вчений рекомендує науковцям продовжити вивчати вплив ЕПК на серцево-судинну систему в різних клінічних умовах.