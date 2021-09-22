Про це розповів виконавець обов'язків директора КНП "Івано-Франківська обласна клінічна інфекційна лікарня» Микола Стовбан".

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Переважають розлади кишково-шлункового тракту і простудні симптоми, плюс – підвищена температура. Робимо ПЛР-тест і підтверджується коронавірус. Рідко спостерігаємо втрату смаку і нюху і цих пацієнтів, як було раніше,

– розповів Микола Стовбан.

Ситуація з коронавірусом в регіоні

Стовбан повідомив, що нині до Івано-Франківської обласної інфекційної лікарні щодня госпіталізують 5 – 6 людей. Нині у медзакладі є 170 ліжко-місць, 110 хворих з яких зайняті.

Реанімація зайнята повністю. Зараз тут переважають люди старшого віку, і всі вони не вакциновані,

– повідомив Стовбан.