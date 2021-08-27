Так, до лікарень стали потрапляти хворі середнього та молодого віку. У деяких з них COVID-19 проходить у важкій формі. Це не спостерігалося під час першої хвилі епідемії.

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Крім того, змінилися і перші симптоми інфекції. Про це розповів головний лікар Львівської обласної інфекційної лікарні Сергій Федоренко.

За його словами, у пацієнтів, які були госпіталізовані з коронавірусом, відсутні такі перші ознаки як відсутність нюху і смаку.

Зате збільшилася кількість хворих, у яких першим симптомом хвороби є розлади шлунково-кишкового тракту,

– зазначив лікар-інфекціоніст.

Медик зауважив, що цього не спостерігалось так часто при попередній хвилі. Також більшість хворих зараз мають тяжкі ураження легень.



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Група ризику змінилась

Федоренко розповів, що до Львівської лікарні частіше потрапляють пацієнти молодшого віку, не з групи ризику.

"Коронавірусом тепер інфікуються і хворіють у важкій формі люди молодого і середнього віку. Ось, наприклад, сьогодні вночі ми перевели на кероване дихання відносно молоду людину, якій всього 42 роки. Такого під час першої хвилі не було", – зазначив лікар.