Не втрата нюху та смаку: лікар назвав новий перший симптом COVID-19 в Україні
Джерело:ТСН
Все частіше нові випадки коронавірусу в Україні трапляються серед молодшого населення. Перші симптоми недуги у них теж відрузняються від тих, що були на початку пандемії.
Так, до лікарень стали потрапляти хворі середнього та молодого віку. У деяких з них COVID-19 проходить у важкій формі. Це не спостерігалося під час першої хвилі епідемії.
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Крім того, змінилися і перші симптоми інфекції. Про це розповів головний лікар Львівської обласної інфекційної лікарні Сергій Федоренко.
За його словами, у пацієнтів, які були госпіталізовані з коронавірусом, відсутні такі перші ознаки як відсутність нюху і смаку.
Зате збільшилася кількість хворих, у яких першим симптомом хвороби є розлади шлунково-кишкового тракту,
– зазначив лікар-інфекціоніст.
Медик зауважив, що цього не спостерігалось так часто при попередній хвилі. Також більшість хворих зараз мають тяжкі ураження легень.
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Група ризику змінилась
Федоренко розповів, що до Львівської лікарні частіше потрапляють пацієнти молодшого віку, не з групи ризику.
"Коронавірусом тепер інфікуються і хворіють у важкій формі люди молодого і середнього віку. Ось, наприклад, сьогодні вночі ми перевели на кероване дихання відносно молоду людину, якій всього 42 роки. Такого під час першої хвилі не було", – зазначив лікар.